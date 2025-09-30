"الخارجية القطرية": وفد (حماس) تسلّم الخطة الأميركية ووعد بدراستها والوقت ما زال مبكراً للرد

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن وفد حركة حماس التفاوضي وعد بدراسة الخطة الأميركية الخاصة بإنهاء الحرب في غزة، مؤكداً أن الوقت ما زال مبكراً للرد عليها.وأوضح أن قطر ومصر قامتا بتسليم حركة حماس خطة إنهاء الحرب، وأن وفد الحركة التزم بدراستها بجدية في إطار المساعي الجارية لوقف التصعيد.وأضاف المتحدث أن الدوحة تقدر عالياً الالتزام الأميركي بإنهاء الحرب في قطاع غزة، مشدداً على أن الهدف الرئيسي هو إنهاء الحرب وإنهاء حالة التجويع التي يعيشها السكان.وأكد أن قطر التزمت منذ اليوم الأول للعمل على إنهاء الحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية، ووقف التصعيد المستمر الذي يفاقم معاناة المدنيين.وأشار إلى أن بلاده لم تتأخر منذ اندلاع الحرب عن بذل أي جهد يسهم في وقفها، أو في دعم سكان غزة عبر التحركات السياسية والإنسانية.