  • هيئة البث الإسرائيلية: القيادة السياسية وجهت بعدم السماح لسفن الأسطول بالوصول إلى غزة تحت أي ظرف

  • هيئة البث الإسرائيلية: أكثر من 50 سفينة من أسطول الصمود دخلت نطاق اعتراض إسرائيل

  • إصابات بقصف طيران الاحتلال البوابة الغربية لمستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

شؤون فلسطينية

"الخارجية القطرية": وفد (حماس) تسلّم الخطة الأميركية ووعد بدراستها والوقت ما زال مبكراً للرد

ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن وفد حركة حماس التفاوضي وعد بدراسة الخطة الأميركية الخاصة بإنهاء الحرب في غزة، مؤكداً أن الوقت ما زال مبكراً للرد عليها.

وأوضح أن قطر ومصر قامتا بتسليم حركة حماس خطة إنهاء الحرب، وأن وفد الحركة التزم بدراستها بجدية في إطار المساعي الجارية لوقف التصعيد.

وأضاف المتحدث أن الدوحة تقدر عالياً الالتزام الأميركي بإنهاء الحرب في قطاع غزة، مشدداً على أن الهدف الرئيسي هو إنهاء الحرب وإنهاء حالة التجويع التي يعيشها السكان.

وأكد أن قطر التزمت منذ اليوم الأول للعمل على إنهاء الحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية، ووقف التصعيد المستمر الذي يفاقم معاناة المدنيين.

وأشار إلى أن بلاده لم تتأخر منذ اندلاع الحرب عن بذل أي جهد يسهم في وقفها، أو في دعم سكان غزة عبر التحركات السياسية والإنسانية.

&quot;الدفاع المدني&quot; بغزة: الاحتلال يكثّف غاراته مع كل حديث عن مبادرة لوقف إطلاق النار

وفاة طفلة بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة

إصابتان برصاص الاحتلال الحي في بلدة الرام

بريطانيا تُطالب سلطات الاحتلال بوقف بناء المستوطنات في الضفة

&quot;التربية&quot;: تمديد فترة التقديم للاستفادة من تغطية الرسوم والأقساط الجامعية حتى الخميس المقبل

الأمم المتحدة: الوضع في غزة غير مقبول أخلاقياً وسياسياً وقانونياً

غزة: 453 شهيداً بينهم 150 طفلاً نتيجة المجاعة وسوء التغذية

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

&quot;الدفاع المدني&quot; بغزة: الاحتلال يكثّف غاراته مع كل حديث عن مبادرة لوقف إطلاق النار

إصابتان برصاص الاحتلال الحي في بلدة الرام

بريطانيا تُطالب سلطات الاحتلال بوقف بناء المستوطنات في الضفة

&quot;التربية&quot;: تمديد فترة التقديم للاستفادة من تغطية الرسوم والأقساط الجامعية حتى الخميس المقبل

الأمم المتحدة: الوضع في غزة غير مقبول أخلاقياً وسياسياً وقانونياً

&quot;الصحة&quot; بغزة: تحديات كارثية تواجه عمل الطواقم الطبية جراء تفاقم أزمة نقص الأدوية

إسرائيل تغلق الحرم الإبراهيمي بالخليل ثلاثة أيام

أسطول الصمود يدعو إلى المشاركة في مواكبة سفنه إلى غزة

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

الرئيس اللبناني يرحب بخطة ترامب لوقف الحرب في غزة

رويترز: الإمارات حضت نتنياهو على قبول خطة ترامب في غزة

مصابان بغارة إسرائيلية على بلدة عيترون جنوبي لبنان

توقف الطيران في مطار بن غوريون جراء صاروخ من اليمن

