الرئيس اللبناني يرحب بخطة ترامب لوقف الحرب في غزة

جوزيف عون
رام الله - دنيا الوطن
رحب الرئيس اللبناني، جوزيف عون، بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي كشف البيت الأبيض يوم أمس الاثنين عن تفاصيلها لوقف الحرب في غزة.

ونوه عون في بيان بجهود نظيره الأمريكي "المبذولة لإنهاء معاناة المدنيين والأبرياء في القطاع، وحقن الدماء والعمل المشترك من أجل شرق أوسط مستقر ومزدهر، استناداً إلى مبادئ العدالة الإنسانية والكرامة البشرية".

وأعرب عن أمله بأن "تلقى تلك الخطة موافقة المعنيين بها في أسرع وقت ممكن"، منوها "بالمقاربة الواقعية  التي اعتمدتها في معالجة المسائل الخلافية والإشكالية".

وكشف الرئيس الأمريكي عن أبرز بنود خطته بشأن إنهاء الحرب، وتضمنت نزع سلاح حركة حماس، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين خلال 72 ساعة من موافقة إسرائيل عليها، وإدخال المساعدات إلى القطاع فور قبولها.

ووفقاً لبنود الخطة فإن سكان القطاع "لن يجبَروا" على الخروج منه، على أن يتم نشر قوة دولية في القطاع بالتزامن مع انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي.

وتتضمن خطة، ترامب، حزمة من البنود السياسية والأمنية والإنسانية، تهدف إلى "إنهاء القتال، وتثبيت هدنة دائمة، وتهيئة الظروف لإعادة إعمار القطاع".

