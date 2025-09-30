"التربية": تمديد فترة التقديم للاستفادة من تغطية الرسوم والأقساط الجامعية حتى الخميس المقبل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي تمديد فترة التقديم للاستفادة من تغطية الرسوم والأقساط الجامعية لأبناء المعلمين والموظفين العموميين ومنتسبي قوى الأمن، حتى يوم الخميس المقبل، الموافق 2 تشرين الأول 2025، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، من خلال الرابط الآتي:وأوضحت الوزارة أن هذا التمديد يأتي لإتاحة المجال أمام الموظفين للاستفادة من هذا الترتيب الذي يشمل تغطية الأقساط الجامعية، وفق الإعلان السابق، وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام والإدارة المالية العسكرية.