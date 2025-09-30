الأمم المتحدة: الوضع في غزة غير مقبول أخلاقياً وسياسياً وقانونياً

رام الله - دنيا الوطنانتقد نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط بالأمم المتحدة (UNSCO) راميز ألاكباروف، الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدا أن الوضع في غزة غير مقبول أخلاقيا وسياسيا وقانونيا.جاء ذلك في كلمة ألقاها ألاكباروف، الاثنين، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول "الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية".وقال ألاكباروف إن تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جميع أنحاء قطاع غزة يثير الذعر في نفسه.وشدّد على أن الهجمات الإسرائيلية تواصل جلب مستويات غير مسبوقة من الموت والدمار للفلسطينيين.وتابع: "أدين قتل المدنيين في غزة بمن فيهم النساء والأطفال. الوضع في غزة غير مقبول أخلاقيا وسياسيا وقانونيا".وأعرب ألاكباروف عن صدمته من المعاناة التي بلغت مستويات لا تُحتمل، ومن الظروف المعيشية القاسية والوضع الإنساني المروّع في غزة، مؤكدا أن المجاعة هناك "كارثة من صنع الإنسان".وأشار إلى أن إسرائيل ملزمة بضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى جميع أنحاء غزة، لافتا إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها لديهم "خطة مثبتة ومبدئية لتوزيع المساعدات".وأكد أن العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني لا يمكن تبريره أبدا ويجب أن يتوقف فورا، كما رفض بشدة أي تهجير قسري للسكان أو أي شكل من أشكال التطهير العرقي في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.وتطرق ألاكباروف إلى استيلاء الإسرائيليين على أراضي الفلسطينيين والخطوات الداعمة لضم الضفة الغربية.وأضاف: "المستوطنات الإسرائيلية لا تملك أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة. إنها تعمل على تقليص أراضي دولة فلسطين بشكل منهجي وتعميق الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني".ولفت إلى أن سياسات إسرائيل القائمة على الهدم والتهجير والقيود التي تشل الحياة اليومية للفلسطينيين، تؤجج مشاعر الإحباط واليأس لديهم.وبيّن أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، مشددا على ضرورة أن تفي إسرائيل بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية.​​​​​​​