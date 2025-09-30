غزة: 453 شهيداً بينهم 150 طفلاً نتيجة المجاعة وسوء التغذية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن عدد شهداء المجاعة وسوء التغذية في القطاع ارتفع إلى 453، بينهم 150 طفلاً، في ظل استمرار الكارثة الإنسانية التي تضرب السكان.وأوضحت الوزارة في تصريح لها، الثلاثاء، أن المجاعة المتفاقمة أدت منذ الإعلان الأممي عنها إلى تسجيل 175 حالة وفاة بسبب سوء التغذية، من بينها 35 طفلاً.ويشار إلى أن الأوضاع الصحية في القطاع تتدهور بشكل خطير مع استمرار انعدام الغذاء والدواء، وسط ارتفاع أعداد الشهداء إذا لم يتم التدخل العاجل لإنهاء المأساة.