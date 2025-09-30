(يونيسف) تدعو لإجلاء 25 رضيعاً في حضانات مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطندعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إلى الإجلاء الفوري لما لا يقل عن 25 رضيعاً مريضاً أو مبتسرا من حضّانات مدينة غزة من أجل إنقاذهم، وذلك بعد أن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الليل مستشفى الحلو الذي يضم حوالي نصف عددهم.وأفاد مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة بأن الدبابات الإسرائيلية تحاصر منطقة مستشفى الحلو، حيث يوجد نحو 12 رضيعا في الحضّانات، وسط تعرُّض الموقع للقصف.بدوره، أكد ريكاردو بيريس المتحدث باسم (يونيسف) لـ(رويترز) أنه حان الوقت لنقل هؤلاء الأطفال فور، لأن مدينة غزة أصبحت مرة أخرى منطقة قتال، مضيفا "لكن إلى أين ننقلهم؟ لا يوجد مكان آمن لهم".وقال بيريس إن "إجلاء الأطفال، وكثير منهم حديثو الولادة، سيعني نقلهم إلى عربات بدائية ملفوفين في بطانيات مع إمدادات الأكسجين المحمولة والقطرات، ومع ذلك، ربما يتعرضون للعدوى أو درجات الحرارة المتغيرة أو قد تنفد الإمدادات في أثناء النقل".ولم تتضح بعدُ الجهة التي قد تستقبل الأطفال الرضع، مع تضرُّر العديد من مستشفيات قطاع غزة واكتظاظها، ونقص حاد في الإمدادات الطبية.