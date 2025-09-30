عاجل

رئيس كولومبيا: ترامب شريك في جريمة الإبادة الجماعية بغزة

غوستافو بيترو -الرئيس الكولومبي
رام الله - دنيا الوطن
حمّل الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولية عن هجمات إسرائيل في غزة واعتبره "شريكًا في جريمة الإبادة الجماعية".

وفي كلمة ألقاها في قصر الرئاسة "كاسا دي نارينو" بالعاصمة بوغوتا، الاثنين، قال بيترو: "إذا استمر الحال كما هو حتى الآن في التواطؤ مع الإبادة، فإن المكان الوحيد الذي يستحقه السيد ترامب هو السجن".

ودعا بيترو إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء زيارته للولايات المتحدة تنفيذًا لقرار المحكمة الجنائية الدولية.

وفي 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.

وأضاف بيترو: "الولايات المتحدة لا تعترف فعليًا بالقانون الدولي. نظام روما يعرّف ما هي الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب. أي مواطن يُحاكم في هذه المحاكم يمكن اعتقاله من قبل أي دولة عند مروره منها، بغض النظر عن جنسيته. وبالتالي يمكن اعتقال نتنياهو في الولايات المتحدة أيضًا".

وأعلن بيترو أن اتفاقية التجارة الحرة المبرمة مع الولايات المتحدة ستُعاد مراجعتها، بينما سيتم إلغاء اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع إسرائيل.

كما جدّد دعوته لتشكيل جيش مشترك من أجل تحرير فلسطين، قائلاً: "الأمم المتحدة لا يمكن أن تركع أمام حكومة تتواطأ في جريمة الإبادة. إذن فلنبدأ بالتحرك، وسنرى لاحقًا إن كنا سنبقى وحدنا أم لا".

