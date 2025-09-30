نائب الرئيس الفلسطيني يرحب بجهود الرئيس ترامب لإنهاء الحرب

رام الله - دنيا الوطنرحب نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، بجهود رئيس الولايات الأميركية المتحدة دونالد ترمب الصادقة لإنهاء الحرب.وعبر الشيخ في تصريح صدر عنه، اليوم الثلاثاء، عن ثقته بقدرة الرئيس ترمب على إيجاد طريق نحو السلام.كما جدّد الالتزام المشترك مع الولايات المتحدة والشركاء كافة، من أجل إنهاء الحرب، والوصول إلى اتفاق شامل وسلام عادل على أساس حل الدولتين.وأكد على الانخراط البنّاء والإيجابي من أجل إنجاز اتفاق، وضمان تنفيذه، بما يحقق الأمن والاستقرار والسلام لشعوب المنطقة، مشيرا إلى أن كل الجهود يجب أن تصب الآن لوقف الحرب والقتل والدمار والتجويع.