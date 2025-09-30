صدور العدد (230) من "الوقائع الفلسطينية"
أصدر ديوان الجريدة الرسمية، الأحد، الموافق 28 أيلول/ سبتمبر 2025، العدد (230) من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية).
تضمن العدد مجموعة من التشريعات منها:
* نظام التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية والشركات رقم (8) لسنة 2025م.
* تعديلات على لائحة شراء مدد الإعارة والإجازات بدون راتب لأغراض التقاعد.
* تعليمات البيع بالمزاد الإلكتروني الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى.
* تعليمات تنظيم تسليم واستلام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
تتوفر النسخة الإلكترونية من الجريدة على موقع الديوان، كما يمكن الحصول على النسخة الورقية من مقر الديوان.
للاطلاع على العدد اضغط الرابط المرفق: https://tinyurl.com/3cr6xuu4
