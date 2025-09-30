شؤون فلسطينية

سموتريتش يهاجم خطة ترامب ويصفها بـ"الفشل الدبلوماسي"

سموتريتش يهاجم خطة ترامب ويصفها بـ"الفشل الدبلوماسي"
بتسلئيل سموتريتش - وزير مالية الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
انتقد وزير مالية الاحتلال، اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، خطة السلام في غزة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأيدها رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتانياهو.

وفي منشور على منصة (إكس)، وصف سموتريتش الخطة بأنها "فشل دبلوماسي مدوّ وإغفال عن كل دروس هجوم 7 أكتوبر.

وأضاف: "في تقديري، سينتهي الأمر أيضا بالدموع. سيُجبر أطفالنا على القتال في غزة مرة أخرى".

وفي التغريدة المطولة، قال سموتريتش: "بعد 7 أكتوبر، وبعد عامين من التفاني والبطولة والتضحيات التي قدمها شعبنا، مع خسائر مؤلمة وإنجازات كبيرة وفي جميع الساحات، لا يمكن العودة إلى السياسات القديمة التي تضع أمننا بيد أطراف خارجية، أو الاعتماد على أوهام بأن الآخرين سيقومون بالعمل عنا".

وأضاف: " كما لا يمكن استبدال إنجازات حقيقية على الأرض بأوهام سياسية أو بالاكتفاء باحتفالات دبلوماسية لامعة وشعارات مثل "حل الدولتين" أو "فلسطينيون يحكمون فلسطينيين"، أو الحديث عن شرطة فلسطينية تُدرَّب من مصر والأردن، وقطر كلاعب مركزي".

وأضاف: "كل ذلك مجرد عودة إلى مفاهيم أوسلو القديمة، وهو إضاعة تاريخية لفرصة التحرر منها، وفشل سياسي كبير، وتجاهل لدروس السابع من أكتوبر. برأيي هذا الطريق سينتهي بالبكاء، وأطفالنا سيضطرون إلى القتال مجددا في غزة. هذا ما وصفه آينشتاين بالجنون: أن تكرر نفس الأفعال وتنتظر نتائج مختلفة".

