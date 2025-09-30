لبيد: مقترح ترامب طُرح قبل عام ونصف وكان كفيلاً بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى

رام الله - دنيا الوطنقال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، إن مقترح السلام سبق وأن طرح منذ عام ونصف، حيث كان يمكن إنقاذ المخطوفين والجنود وآلاف الجرحى.وأضاف "مبادرة الرئيس ترامب تشكل أساساً صحيحاً لإبرام اتفاق يعيد الأسرى وينهي الحرب".يأتي ذلك في وقت، أبدى فيه قادة المعارضة في إسرائيل، دعمهم للمبادرة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب على قطاع غزة.وقال بيني غانتس، عضو (كنيست) ورئيس حزب "المعسكر الوطني"، في منشور على منصة "إكس" إن المقترح الأميركي يمثل "فرصة تاريخية" لإنهاء الحرب، واستعادة الأسرى الإسرائيليين، وضمان أمن إسرائيل. وأضاف: "أُحيّي الرئيس ترامب على جهوده الهائلة لإعادة مختطفينا وتعزيز أمن إسرائيل. علينا تنفيذ الخطة التي تضمن تحرير الأسرى، والحفاظ على حرية التحرك الأمني، وإنهاء حكم حماس".وحذر غانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من محاولة "إفشال الصفقة بدوافع سياسية ضيقة"، في إشارة إلى وزراء داخل الحكومة يعارضون وقف الحرب.