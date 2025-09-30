"الصحة" بغزة: تحديات كارثية تواجه عمل الطواقم الطبية جراء تفاقم أزمة نقص الأدوية

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الطواقم الطبية تواجه تحديات كارثية نتيجة تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية، ما يعرقل قدرتها على تقديم الخدمات الصحية اللازمة للمرضى والجرحى.وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي، الثلاثاء، أن تعنت الاحتلال في تقويض وصول الإمدادات الطبية الطارئة إلى المستشفيات يزيد من تعقيدات الوضع الصحي ويضاعف معاناة المصابين.ودعت الوزارة كافة الجهات المعنية إلى التحرك العاجل لضمان الوصول الآمن للاحتياجات الطبية، محذرة من انهيار وشيك للخدمة الصحية إذا استمر الوضع على حاله.