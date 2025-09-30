إسرائيل تغلق الحرم الإبراهيمي بالخليل ثلاثة أيام

رام الله - دنيا الوطنقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إغلاق المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، لثلاثة أيام بحجة "الأعياد اليهودية"، وفق ما ذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، مساء أمس الاثنين.وقالت الوزارة، في بيان، إن جيش الاحتلال قرر إغلاق الحرم الإبراهيمي بشكل كامل، بما يشمل أروقته وساحاته وأقسامه، ومنع دخول المصلين إليه ثلاثة أيام متتالية (الثلاثاء، الأربعاء، والخميس)، بحجة "الأعياد اليهودية".واستنكرت الوزارة القرار، قائلة إنه يندرج ضمن ممارسات تشكل انتهاكا صارخا لحرية العبادة، واستهدافا ممنهجا للحرم الإبراهيمي.وحذرت من خطورة الإجراءات الاحتلالية المتصاعدة بحق الحرم، مثل منع رفع الأذان، والتضييق على دخول المصلين عبر البوابات الإلكترونية، وعمليات التفتيش، إضافة إلى عرقلة عمل طواقم الحرم ومنعهم من أداء مهامهم.وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات والاعتداءات التي تهدد الطابع الديني الإسلامي الخالص للحرم الإبراهيمي الشريف.