قيادي بـ(حماس): خطة ترامب لم تصلنا حتى الآن وبنودها قريبة من الرؤية الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة (حماس)، محمود مرداوي، إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تصل الحركة أو أي طرف فلسطيني حتى الآن، مؤكداً أنهم لم يطّلعوا عليها، غير أن ما تسرّب من بنودها يظهر أنها قريبة من الرؤية الإسرائيلية.وشدد مرداوي على أن سلاح المقاومة لم يعتدِ على أحد، بل هدفه تحقيق الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن ما جرى من إعلان للخطة كان محاولة لوأد الزخم الدولي والاعترافات المتزايدة بالدولة الفلسطينية.وأضاف أن ما طُرح في الخطة فضفاض وغير مضمون، مؤكداً في الوقت نفسه أن (حماس) لن تقبل بأي مقترح لا يتضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ويحميه من المجازر.