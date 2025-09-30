عاجل

  • مسيّرة إسرائيلية (كواد كابتر) تلقي قنابل دخانية في محيط مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة

  • قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف منطقة الجامعات غربي مدينة غزة

  • غارة جوية إسرائيلية في محيط مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة

قيادي بـ(حماس): خطة ترامب لم تصلنا حتى الآن وبنودها قريبة من الرؤية الإسرائيلية

قيادي بـ(حماس): خطة ترامب لم تصلنا حتى الآن وبنودها قريبة من الرؤية الإسرائيلية
محمود مرداوي - قيادي في حركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة (حماس)، محمود مرداوي، إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تصل الحركة أو أي طرف فلسطيني حتى الآن، مؤكداً أنهم لم يطّلعوا عليها، غير أن ما تسرّب من بنودها يظهر أنها قريبة من الرؤية الإسرائيلية.

وشدد مرداوي على أن سلاح المقاومة لم يعتدِ على أحد، بل هدفه تحقيق الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن ما جرى من إعلان للخطة كان محاولة لوأد الزخم الدولي والاعترافات المتزايدة بالدولة الفلسطينية.

وأضاف أن ما طُرح في الخطة فضفاض وغير مضمون، مؤكداً في الوقت نفسه أن (حماس) لن تقبل بأي مقترح لا يتضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ويحميه من المجازر.

&quot;الصحة&quot; بغزة: تحديات كارثية تواجه عمل الطواقم الطبية جراء تفاقم أزمة نقص الأدوية

الاتحاد الأوروبي يرحّب بخطة ترامب ويجدد تمسكه بحل الدولتين

إسرائيل تغلق الحرم الإبراهيمي بالخليل ثلاثة أيام

الهلال الأحمر: الوضع الطبي في غزة ينذر بكارثة إنسانية

أسطول الصمود يدعو إلى المشاركة في مواكبة سفنه إلى غزة

وزير الخارجية الأميركي يتحدث عن أولويات ترامب في غزة

شهداء ومصابون في قصف الاحتلال المكثف والمتواصل على قطاع غزة

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

النخالة: الإعلان الأمريكي الإسرائيلي وصفة لتفجير المنطقة

ترحيب عربي ودولي واسع بخطة ترامب لإنهاء حرب غزة

نتنياهو يعلن موافقته على خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

البيت الأبيض يعلن عن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

محكمة الضمير العالمية تحضر لمحاكمة الاحتلال على جرائم الحرب والإبادة الجماعية

إصابة ممرض برصاص الاحتلال داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس

الاحتلال يحاصر مستشفى الحلو بمدينة غزة

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

رويترز: الإمارات حضت نتنياهو على قبول خطة ترامب في غزة

مصابان بغارة إسرائيلية على بلدة عيترون جنوبي لبنان

توقف الطيران في مطار بن غوريون جراء صاروخ من اليمن

السعودية: على المجتمع الدولي وقف مأساة غزة ومحاسبة إسرائيل

