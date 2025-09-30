الهلال الأحمر: الوضع الطبي في غزة ينذر بكارثة إنسانية

رام الله - دنيا الوطنأكدت جمعية الهلال الأحمر في غزة أنها تواصل جهودها لتأمين المساعدات الطبية رغم استمرار القصف الإسرائيلي المكثف الذي يعرقل عمل طواقمها ويهدد سلامتها.وأوضحت الجمعية أن الخدمات الطبية في القطاع شحيحة، محذرة من أن الوضع الحالي ينذر بكارثة إنسانية بالغة الخطورة إذا استمر نقص الإمكانات واستهداف المرافق الصحية.وأضافت أن طواقمها تواصل تقديم الخدمات الطبية رغم العراقيل والتهديدات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تعمل بالتعاون مع منظمات دولية لتوفير الدعم الطبي والوصول إلى المصابين قدر الإمكان.