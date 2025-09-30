وزير الخارجية الأميركي يتحدث عن أولويات ترامب في غزة

وأشار روبيو إلى أن الخطة التي قدمها الرئيس الأميركي من أجل السلام في غزة "ستجعل كلا الهدفين ممكنين".





وأضاف في حديثه عن خطة ترامب: "إنها ليست جريئة وشاملة فحسب، بل هي أيضا وسيلة لضمان سلام دائم في الشرق الأوسط".





من جهته، أعرب مبعوث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عن تفاؤله حيال رد حركة حماس على الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة.





وكان البيت الأبيض قد كشف، الإثنين، عن تفاصيل خطة الرئيس ترامب لإنهاء الصراع في غزة، والتي تقوم على عدة محاور أبرزها جعل غزة "منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب"، مع وقف فوري للحرب وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية.

كما إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين خلال 72 ساعة من قبول الاتفاق، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وأيضا منح عناصر حماس خيار العفو في حال التخلي عن السلاح أو الخروج الآمن إلى دول تستقبلهم.

كما تضمنت خطة ترامب تشكيل لجنة فلسطينية تكنوقراطية بإشراف دولي لإدارة شؤون غزة، وإطلاق خطة دولية لإعادة إعمار غزة، ونزع سلاح (حماس) تحت إشراف مراقبين دوليين، إضافة إلى نشر قوة استقرار دولية مؤقتة بالتعاون مع مصر والأردن.

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن أولويات الرئيس دونالد ترامب في قطاع غزة هي "إعادة الرهائن لذويهم وإنهاء الحرب".