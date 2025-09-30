دولي

إصابة ضابطين إسرائيليين وثلاثة جنود بجروح خطيرة في معارك غزة

توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، إصابة 5 عسكريين بجروح خطيرة، منهم ضابطان، في معركة شمال قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان "أصيب ضابطان وثلاثة مقاتلي مدرعات في الكتيبة 82 من لواء ساعر مغولان، بجروح خطِرة في وقت سابق من أمس، الاثنين خلال معركة شمال قطاع غزة".

وأضاف البيان أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج، وإبلاغ عائلاتهم، في حين لم يذكر أي تفاصيل عن ملابسات الحادث.

من جانبه، قال موقع (تايمز أوف إسرائيل) إن العسكريين الخمسة "أصيبوا في مواجهة من مدى قصير بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين اقتحموا موقع دبابات وألصقوا عبوتين ناسفتين على دبابة وأطلقوا النار على الجنود".

وأردف: "وفقا لتحقيق للجيش الإسرائيلي، شارك في الحادث خمسة مسلحين، قُتل اثنان منهم، أحدهما بقذيفة دبابة والآخر في إطلاق نار وجها لوجه، بينما انسحب الثلاثة الآخرون"، بحسب الموقع.

