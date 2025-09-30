شهداء ومصابون في قصف الاحتلال المكثف والمتواصل على قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطناستشهد وأصيب عدد من المواطنين، منذ فجر اليوم الثلاثاء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية أنحاء متفرقة من قطاع غزة.وأفادj مصادر طبية، باستشهاد ثلاثة أفراد من عائلة النجار، بينهم سيدة حامل، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين قرب محطة العطار في منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع.وأضافت المصادر ذاتها، أن ستة مواطنين استشهدوا، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا غرب مدينة دير البلح وسط القطاع.وأشارت إلى إصابة ستة مواطنين على الأقل بجروح، إثر قصف الاحتلال منزلا في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.وفي هذه الأثناء، تشن طائرات الاحتلال غارات جوية متواصلة تستهدف المناطق الغربية من المدينة.كما تطلق آليات الاحتلال النار صوب منتظري المساعدات قرب نقطة نتساريم وسط القطاع.وفي حصيلة غير نهائية، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 66,055 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 168,346 آخرين، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.