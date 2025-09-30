شؤون فلسطينية

شهداء ومصابون في قصف الاحتلال المكثف والمتواصل على قطاع غزة

شهداء ومصابون في قصف الاحتلال المكثف والمتواصل على قطاع غزة
جانب من مجازر الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
استشهد وأصيب عدد من المواطنين، منذ فجر اليوم الثلاثاء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وأفادj مصادر طبية، باستشهاد ثلاثة أفراد من عائلة النجار، بينهم سيدة حامل، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين قرب محطة العطار في منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأضافت المصادر ذاتها، أن ستة مواطنين استشهدوا، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا غرب مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأشارت إلى إصابة ستة مواطنين على الأقل بجروح، إثر قصف الاحتلال منزلا في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

وفي هذه الأثناء، تشن طائرات الاحتلال غارات جوية متواصلة تستهدف المناطق الغربية من المدينة.

كما تطلق آليات الاحتلال النار صوب منتظري المساعدات قرب نقطة نتساريم وسط القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 66,055 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 168,346 آخرين، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

أخبار ذات صلة

أسطول الصمود يدعو إلى المشاركة في مواكبة سفنه إلى غزة

أسطول الصمود يدعو إلى المشاركة في مواكبة سفنه إلى غزة

وزير الخارجية الأميركي يتحدث عن أولويات ترامب في غزة

وزير الخارجية الأميركي يتحدث عن أولويات ترامب في غزة

شهداء ومصابون في قصف الاحتلال المكثف والمتواصل على قطاع غزة

شهداء ومصابون في قصف الاحتلال المكثف والمتواصل على قطاع غزة

النخالة: الإعلان الأمريكي الإسرائيلي وصفة لتفجير المنطقة

النخالة: الإعلان الأمريكي الإسرائيلي وصفة لتفجير المنطقة

السلطة الفلسطينية تصدر بياناً حول خطة ترامب لإنهاء حرب غزة

السلطة الفلسطينية تصدر بياناً حول خطة ترامب لإنهاء حرب غزة

ترحيب عربي ودولي واسع بخطة ترامب لإنهاء حرب غزة

ترحيب عربي ودولي واسع بخطة ترامب لإنهاء حرب غزة

حماس تتسلم خطة ترامب لوقف الحرب في غزة

حماس تتسلم خطة ترامب لوقف الحرب في غزة

ترامب يعلن رئاسته لهيئة دولية جديدة تراقب لجنة إدارة غزة

ترامب يعلن رئاسته لهيئة دولية جديدة تراقب لجنة إدارة غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

محكمة الضمير العالمية تحضر لمحاكمة الاحتلال على جرائم الحرب والإبادة الجماعية

محكمة الضمير العالمية تحضر لمحاكمة الاحتلال على جرائم الحرب والإبادة الجماعية

إصابة ممرض برصاص الاحتلال داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس

إصابة ممرض برصاص الاحتلال داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس

الاحتلال يحاصر مستشفى الحلو بمدينة غزة

الاحتلال يحاصر مستشفى الحلو بمدينة غزة

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 66,055

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 66,055

قبل لقائه بترامب.. سموتريتش يُبلغ نتنياهو ستة &quot;خطوط حمراء&quot; حول خطة غزة

قبل لقائه بترامب.. سموتريتش يُبلغ نتنياهو ستة "خطوط حمراء" حول خطة غزة

غزة: بنوك الدم مهددة بالتوقف الكامل للنقص الحاد بالمواد المخبرية

غزة: بنوك الدم مهددة بالتوقف الكامل للنقص الحاد بالمواد المخبرية

الاحتلال يخطر بوقف البناء في ثلاثة منازل ومصنع باطون شرق قلقيلية

الاحتلال يخطر بوقف البناء في ثلاثة منازل ومصنع باطون شرق قلقيلية

تهديدات إسرائيلية بالسيطرة على &quot;أسطول الصمود&quot; المتجه إلى غزة

تهديدات إسرائيلية بالسيطرة على "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة

منوعات

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

عربي

مصابان بغارة إسرائيلية على بلدة عيترون جنوبي لبنان

مصابان بغارة إسرائيلية على بلدة عيترون جنوبي لبنان

توقف الطيران في مطار بن غوريون جراء صاروخ من اليمن

توقف الطيران في مطار بن غوريون جراء صاروخ من اليمن

السعودية: على المجتمع الدولي وقف مأساة غزة ومحاسبة إسرائيل

السعودية: على المجتمع الدولي وقف مأساة غزة ومحاسبة إسرائيل

الأردن يرحب بإعلان جمهورية سان مارينو الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الأردن يرحب بإعلان جمهورية سان مارينو الاعتراف بالدولة الفلسطينية