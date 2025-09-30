النخالة: الإعلان الأمريكي الإسرائيلي وصفة لتفجير المنطقة

رام الله - دنيا الوطناعتبر الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي في فلسطين"، زياد النخالة، أن الإعلان المشترك الذي صدر في المؤتمر الصحفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يعدو كونه "اتفاقاً أميركياً إسرائيلياً بحتاً"، مؤكداً أنه يمثل وصفة لمزيد من التوتر في المنطقة.وقال النخالة في بيان: "ما جرى الإعلان عنه يعبر بالكامل عن موقف إسرائيل، ويعكس محاولتها فرض ما عجزت عن تحقيقه بالحرب، عبر الغطاء الأميركي". وأضاف: "نحن نرى في هذا الإعلان وصفة لتفجير المنطقة واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني".وكان ترامب قد وصف يوم الإعلان عن خطته بأنه "أعظم يوم في تاريخ الحضارات"، مؤكداً أن المبادرة لا تقتصر على غزة بل تسعى إلى "حل شامل للقضية الفلسطينية".وبحسب ما نشره البيت الأبيض، تتضمن الخطة الأميركية وقفاً فورياً للحرب في قطاع غزة، وانسحاباً مرحلياً للقوات الإسرائيلية، مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، يليها الإفراج عن أسرى فلسطينيين.كما تشمل الخطة إعادة إعمار شاملة للبنية التحتية والمستشفيات بدعم دولي، وتشكيل حكومة انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام" الدولي برئاسة ترامب وعدد من القادة، إلى جانب نشر قوة استقرار دولية تتولى الأمن ونزع سلاح الفصائل.وتنص المبادرة أيضاً على منح عفو لعناصر حركة "حماس" الراغبين في التخلي عن السلاح أو مغادرة القطاع، ومنع الحركة والفصائل الأخرى من المشاركة في الحكم، مع فتح الطريق أمام إعادة بناء غزة اقتصادياً وتحويلها إلى "منطقة آمنة ومزدهرة"، بما يمهّد - وفق النص الأميركي - لمسار يقود لاحقاً إلى تقرير المصير الفلسطيني.