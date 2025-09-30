دولي

المعارضة الإسرائيلية ترحب بخطة ترامب لإنهاء حرب غزة

رام الله - دنيا الوطن
 أبدى قادة المعارضة في إسرائيل، يوم الاثنين، دعمهم للمبادرة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين في قطاع غزة.

وقال بيني غانتس، عضو الكنيست ورئيس حزب "المعسكر الوطني"، في منشور على منصة "إكس" إن المقترح الأميركي يمثل "فرصة تاريخية" لإنهاء الحرب، واستعادة الأسرى الإسرائيليين، وضمان أمن إسرائيل. وأضاف: "أُحيّي الرئيس ترامب على جهوده الهائلة لإعادة مختطفينا وتعزيز أمن إسرائيل. علينا تنفيذ الخطة التي تضمن تحرير الأسرى، والحفاظ على حرية التحرك الأمني، وإنهاء حكم حماس".

وحذر غانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من محاولة "إفشال الصفقة بدوافع سياسية ضيقة"، في إشارة إلى وزراء داخل الحكومة يعارضون وقف الحرب.

من جهته، أعلن زعيم المعارضة يائير لابيد دعمه للخطة أيضاً، وكتب على "إكس": "مبادرة الرئيس ترامب تشكل أساساً صحيحاً لإبرام اتفاق يعيد الأسرى وينهي الحرب".

كما انضم وزراء في الحكومة الإسرائيلية إلى الترحيب بالمبادرة، إذ قال وزير التعليم يوآف كيش إنها "تحقق جميع أهداف الحرب"، فيما أكد وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار أن "إسرائيل تصنع السلام من موقع قوة"، وأعرب رئيس حزب "شاس" آرييه درعي عن دعمه الكامل للخطة.

وفي السياق نفسه، شدد زعيم حزب "الديمقراطيين" يائير غولان على أن "إنهاء الحرب وإعادة المختطفين وتفكيك حكم حماس أهداف وطنية عليا"، مضيفاً: "من يرفض خطة ترامب إنما يضر بإسرائيل". وأعلن أن كتلته ستوفر "شبكة أمان برلمانية" لدعم الاتفاق.

كذلك، دعا رئيس الأركان الأسبق غادي أيزنكوت إلى "اتخاذ قرارات صعبة وفورية" لإتمام الصفقة، موجهاً رسالة مباشرة لنتنياهو: "عليك تجاهل تهديدات المتطرفين في حكومتك، فهناك أغلبية شعبية وبرلمانية تؤيد عودة المختطفين".

بدورها، أصدرت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بياناً رحبت فيه بالإعلان الأميركي، ووصفت الخطة بأنها "اتفاق تاريخي". وأضافت: "الخطوة العاجلة المطلوبة الآن هي التنفيذ الفوري، بما في ذلك وقف العملية العسكرية في مدينة غزة، التي تعرض حياة الأسرى والجنود للخطر".

وكان ترامب قد كشف في وقت سابق عن خطته لإنهاء الحرب في غزة، مؤكداً أنها تحظى بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع احتفاظ إسرائيل بحق "استكمال مهمتها" إذا رفضت حركة حماس الالتزام بها.

وتنص الخطة، المؤلفة من 20 بنداً، على:وقف فوري للعمليات العسكرية، إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين خلال 72 ساعة من إعلان إسرائيل موافقتها على الاتفاق، إفراج إسرائيل عن معتقلين فلسطينيين محكومين بالمؤبد،إقامة إدارة انتقالية لقطاع غزة تضم شخصيات فلسطينية تكنوقراط وخبراء دوليين، بإشراف مجلس يرأسه ترامب شخصياً،نزع سلاح القطاع بالكامل، ومنع أي دور لحركة حماس في المرحلة المقبلة.

وبحسب مصادر دبلوماسية، تسلمت حماس نص المبادرة من الوسيطين القطري والمصري، و وعدت دراستها "بحسن نية".

