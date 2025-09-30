شؤون فلسطينية

ترحيب عربي ودولي واسع بخطة ترامب لإنهاء حرب غزة

رام الله - دنيا الوطن
حظيت المبادرة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة بتأييد واسع من دول عربية وإسلامية إلى جانب عدد من القوى الدولية، حيث أجمعت المواقف على اعتبارها خطوة مهمة لوقف القتال وفتح الطريق أمام تسوية شاملة.

ففي بيان مشترك، رحّب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وقطر ومصر وتركيا وباكستان وإندونيسيا بجهود ترامب، مؤكدين ثقتهم بقدرته على قيادة مسار سلام يضمن إنهاء الحرب، إعادة إعمار غزة، منع تهجير الفلسطينيين، وضمان عدم ضم الضفة الغربية. وشددوا على استعدادهم للتعاون مع واشنطن والأطراف المعنية لتنفيذ الاتفاق بما يضمن الأمن والاستقرار الإقليمي.

الأمم المتحدة من جانبها، أعلنت عبر متحدث باسمها في نيويورك، أنها "ترحب بكل جهود الوساطة"، مؤكدة استعدادها لدعم الخطة الأميركية وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للقطاع.

دول أوروبية عدة أبدت مواقف مشابهة؛ إذ وصفت إيطاليا مقترح ترامب بأنه "نقطة تحول محتملة"، بينما اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الخطة تشكل أساساً لنقاش معمق نحو سلام دائم، داعياً حماس إلى إطلاق سراح الرهائن والالتزام بالاتفاق. كذلك، أشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالمبادرة، مؤكداً دعمه الكامل للجهود الأميركية.

أما رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، المقرر أن يشارك في "مجلس إدارة السلام" الذي سيشرف على المرحلة الانتقالية في غزة، فقد وصف خطة ترامب بأنها "شجاعة وذكية" وتمنح الفلسطينيين "فرصة لمستقبل أفضل" مع ضمان أمن إسرائيل.

كما أبدت النرويج والمجلس الأوروبي ترحيبهما، وحض رئيس المجلس أنطونيو كوستا جميع الأطراف على "اغتنام هذه الفرصة لإعطاء السلام فرصة حقيقية".

وتتضمن خطة ترامب، المؤلفة من 20 بنداً، وقفاً فورياً للقتال، انسحاباً تدريجياً للقوات الإسرائيلية من غزة، إطلاق سراح الأسرى، إنشاء آلية أمنية بإشراف دولي، وإعادة إعمار القطاع، بما يمهّد الطريق نحو حل الدولتين وفق القانون الدولي.

