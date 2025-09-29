رويترز: الإمارات حضت نتنياهو على قبول خطة ترامب في غزة

رام الله - دنيا الوطنكشفت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدر مطلع، أن دولة الإمارات العربية المتحدة دعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القبول بخطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، والتراجع عن أي خطط لضم أجزاء من الضفة الغربية.وبحسب الوكالة، أبلغ وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نتنياهو بهذا الموقف خلال اجتماع عُقد الجمعة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وأكد الشيخ عبد الله بن زايد، وفق المصادر، أن الإمارات تدعم مقترح ترامب بوصفه "خطة توفر فوائد ملموسة لجميع الأطراف"، مشدداً على أن المضي في أي خطوة لضم أراضٍ في الضفة الغربية سيقوّض فرص تحقيق المزيد من اتفاقيات السلام مع الدول العربية والإسلامية.