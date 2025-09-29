دولي

نتنياهو يعتذر لقطر عن هجوم الدوحة

نتنياهو يعتذر لقطر عن هجوم الدوحة
رام الله - دنيا الوطن
كشف البيت الأبيض، الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدّم اعتذاراً رسمياً إلى نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بعد الضربة الصاروخية الإسرائيلية التي استهدفت قادة من حركة حماس في الدوحة وأسفرت عن مقتل جندي قطري.

وجاء الاعتذار خلال اتصال هاتفي ثلاثي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنتنياهو ورئيس الوزراء القطري. وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب شدد خلال الاتصال على ضرورة "إعادة العلاقات الإسرائيلية القطرية إلى مسار إيجابي بعد سنوات من الخلافات"، مؤكداً رغبة واشنطن في تعزيز التنسيق بين الجانبين.

وأوضح البيان أن القادة اتفقوا على إنشاء آلية ثلاثية لتعزيز التواصل وحل الخلافات، مع التزام مشترك بالعمل على منع التهديدات وبناء علاقات أكثر استقراراً. وأكد نتنياهو في هذا السياق "أسفه العميق" لانتهاك السيادة القطرية ومقتل الجندي، متعهداً بعدم تكرار مثل هذا الهجوم مستقبلاً.

ورحب رئيس الوزراء القطري بهذه الضمانات، مؤكداً استعداد بلاده لمواصلة دورها في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، فيما شدد نتنياهو على التزامه بالمضي في هذا المسار.

وجاء الاتصال الثلاثي بالتوازي مع زيارة نتنياهو إلى واشنطن لعقد مباحثات مع ترامب حول خطة السلام الأميركية الخاصة بإنهاء الحرب في غزة. وأكد الرئيس الأميركي، لدى استقباله نتنياهو في البيت الأبيض، أنه "واثق جداً" من قرب التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن المحادثات مع قطر تمثل عنصراً محورياً في هذا المسار.

وكانت تقارير إعلامية أميركية، بينها موقع "أكسيوس"، قد نقلت في وقت سابق أن نتنياهو عبّر في اتصالات غير رسمية عن أسفه لمقتل عنصر الأمن القطري خلال الهجوم على الدوحة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها محاولة لتخفيف التوتر مع الدوحة وضمان استمرار دورها الوسيط في محادثات وقف إطلاق النار بغزة.

وتأتي هذه التطورات في ظل دور قطري محوري في التوسط بين إسرائيل وحركة حماس، رغم أن الهجوم الأخير على الدوحة ألقى بظلاله على تلك الجهود.

أخبار ذات صلة

نتنياهو يعتذر لقطر عن هجوم الدوحة

نتنياهو يعتذر لقطر عن هجوم الدوحة

(أكسيوس): ترامب قد ينقلب على نتنياهو إذا رفض خطته بشأن غزة

(أكسيوس): ترامب قد ينقلب على نتنياهو إذا رفض خطته بشأن غزة

إيران تعدم متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل

إيران تعدم متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل

مظاهرات في ميلانو الإيطالية تضامنا مع غزة

مظاهرات في ميلانو الإيطالية تضامنا مع غزة

لافروف: لا يوجد أي مبرر للقتل الوحشي للمدنيين الفلسطينيين

لافروف: لا يوجد أي مبرر للقتل الوحشي للمدنيين الفلسطينيين

رئيس كولومبيا يتهم أميركا بانتهاك القانون الدولي بعد إلغاء تأشيرته

رئيس كولومبيا يتهم أميركا بانتهاك القانون الدولي بعد إلغاء تأشيرته

المتطرفان بن غفير وسموتريتش يهدّدان نتنياهو قُبيل زيارته لترامب

المتطرفان بن غفير وسموتريتش يهدّدان نتنياهو قُبيل زيارته لترامب

آلاف المحتجين في تل أبيب يطالبون بإنهاء الحرب على غزة

آلاف المحتجين في تل أبيب يطالبون بإنهاء الحرب على غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

محكمة الضمير العالمية تحضر لمحاكمة الاحتلال على جرائم الحرب والإبادة الجماعية

محكمة الضمير العالمية تحضر لمحاكمة الاحتلال على جرائم الحرب والإبادة الجماعية

الاحتلال يحاصر مستشفى الحلو بمدينة غزة

الاحتلال يحاصر مستشفى الحلو بمدينة غزة

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 66,055

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 66,055

الاحتلال يخطر بوقف البناء في ثلاثة منازل ومصنع باطون شرق قلقيلية

الاحتلال يخطر بوقف البناء في ثلاثة منازل ومصنع باطون شرق قلقيلية

تهديدات إسرائيلية بالسيطرة على &quot;أسطول الصمود&quot; المتجه إلى غزة

تهديدات إسرائيلية بالسيطرة على "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة

مدير الإسعاف بغزة والشمال: 80 % من سياراتنا خرجت عن الخدمة

مدير الإسعاف بغزة والشمال: 80 % من سياراتنا خرجت عن الخدمة

ما هي البنود التي يرفضها نتنياهو و(حماس) في خطة ترامب لإنهاء حرب غزة؟

ما هي البنود التي يرفضها نتنياهو و(حماس) في خطة ترامب لإنهاء حرب غزة؟

&quot;الصحة&quot; بغزة: أوضاع الأسرى من الطواقم الطبية في سجون الاحتلال كارثية

"الصحة" بغزة: أوضاع الأسرى من الطواقم الطبية في سجون الاحتلال كارثية

منوعات

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

عربي

مصابان بغارة إسرائيلية على بلدة عيترون جنوبي لبنان

مصابان بغارة إسرائيلية على بلدة عيترون جنوبي لبنان

توقف الطيران في مطار بن غوريون جراء صاروخ من اليمن

توقف الطيران في مطار بن غوريون جراء صاروخ من اليمن

السعودية: على المجتمع الدولي وقف مأساة غزة ومحاسبة إسرائيل

السعودية: على المجتمع الدولي وقف مأساة غزة ومحاسبة إسرائيل

الأردن يرحب بإعلان جمهورية سان مارينو الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الأردن يرحب بإعلان جمهورية سان مارينو الاعتراف بالدولة الفلسطينية