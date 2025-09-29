نتنياهو يعتذر لقطر عن هجوم الدوحة

رام الله - دنيا الوطنكشف البيت الأبيض، الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدّم اعتذاراً رسمياً إلى نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بعد الضربة الصاروخية الإسرائيلية التي استهدفت قادة من حركة حماس في الدوحة وأسفرت عن مقتل جندي قطري.وجاء الاعتذار خلال اتصال هاتفي ثلاثي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنتنياهو ورئيس الوزراء القطري. وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب شدد خلال الاتصال على ضرورة "إعادة العلاقات الإسرائيلية القطرية إلى مسار إيجابي بعد سنوات من الخلافات"، مؤكداً رغبة واشنطن في تعزيز التنسيق بين الجانبين.وأوضح البيان أن القادة اتفقوا على إنشاء آلية ثلاثية لتعزيز التواصل وحل الخلافات، مع التزام مشترك بالعمل على منع التهديدات وبناء علاقات أكثر استقراراً. وأكد نتنياهو في هذا السياق "أسفه العميق" لانتهاك السيادة القطرية ومقتل الجندي، متعهداً بعدم تكرار مثل هذا الهجوم مستقبلاً.ورحب رئيس الوزراء القطري بهذه الضمانات، مؤكداً استعداد بلاده لمواصلة دورها في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، فيما شدد نتنياهو على التزامه بالمضي في هذا المسار.وجاء الاتصال الثلاثي بالتوازي مع زيارة نتنياهو إلى واشنطن لعقد مباحثات مع ترامب حول خطة السلام الأميركية الخاصة بإنهاء الحرب في غزة. وأكد الرئيس الأميركي، لدى استقباله نتنياهو في البيت الأبيض، أنه "واثق جداً" من قرب التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن المحادثات مع قطر تمثل عنصراً محورياً في هذا المسار.وكانت تقارير إعلامية أميركية، بينها موقع "أكسيوس"، قد نقلت في وقت سابق أن نتنياهو عبّر في اتصالات غير رسمية عن أسفه لمقتل عنصر الأمن القطري خلال الهجوم على الدوحة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها محاولة لتخفيف التوتر مع الدوحة وضمان استمرار دورها الوسيط في محادثات وقف إطلاق النار بغزة.وتأتي هذه التطورات في ظل دور قطري محوري في التوسط بين إسرائيل وحركة حماس، رغم أن الهجوم الأخير على الدوحة ألقى بظلاله على تلك الجهود.