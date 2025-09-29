شؤون فلسطينية

نتنياهو يعلن موافقته على خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، دعمه الكامل للخطة الأميركية التي طرحها الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكداً أنها تحقق الأهداف الإسرائيلية وتضمن عدم تحول القطاع إلى تهديد جديد مستقبلاً.

وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ترامب في البيت الأبيض، إن الخطة المؤلفة من 20 بنداً "ستعيد جميع الأسرى الإسرائيليين، وتفكك القدرات العسكرية لحماس، وتنهي حكمها في غزة، وتضمن بقاء القطاع منزوع السلاح". وأضاف: "غزة ستكون تحت إدارة مدنية سلمية لا تشارك فيها لا حماس ولا السلطة الفلسطينية، فيما ستحتفظ إسرائيل بالمسؤولية الأمنية".

وحذر نتنياهو من أن إسرائيل "ستُكمل المهمة وحدها" إذا رفضت حركة حماس الخطة أو حاولت عرقلتها، قائلاً: "يمكن القيام بذلك بسهولة أو بصعوبة، لكنه سينجز في النهاية". وأكد: "لن ننسى فظائع السابع من أكتوبر وسنفعل كل ما يلزم حتى لا تتكرر".

وأشاد نتنياهو بالرئيس الأميركي، واصفاً إياه بأنه "أعظم صديق حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض"، مشيراً إلى أن "رؤية ترامب ساهمت في تغيير العالم إلى الأفضل".

وكان البيت الأبيض قد كشف في وقت سابق تفاصيل خطة ترامب، التي تنص على وقف فوري لإطلاق النار، وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى. كما تنص على تشكيل لجنة دولية برئاسة ترامب، تضم شخصيات بارزة بينها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، للإشراف على مرحلة انتقالية في القطاع.

وبحسب الوثيقة، ستتولى لجنة فلسطينية "تكنوقراطية وغير سياسية" إدارة شؤون غزة مؤقتاً، فيما تعمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين على نشر قوة استقرار دولية في القطاع لتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية بالتنسيق مع مصر والأردن.

عربي

مصابان بغارة إسرائيلية على بلدة عيترون جنوبي لبنان

مصابان بغارة إسرائيلية على بلدة عيترون جنوبي لبنان

توقف الطيران في مطار بن غوريون جراء صاروخ من اليمن

توقف الطيران في مطار بن غوريون جراء صاروخ من اليمن

السعودية: على المجتمع الدولي وقف مأساة غزة ومحاسبة إسرائيل

السعودية: على المجتمع الدولي وقف مأساة غزة ومحاسبة إسرائيل

الأردن يرحب بإعلان جمهورية سان مارينو الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الأردن يرحب بإعلان جمهورية سان مارينو الاعتراف بالدولة الفلسطينية