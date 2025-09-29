دولي

إيران تعدم متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن
نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق شخص متهم بالتجسس لصالح وكالة الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد".

وذكرت وكالة (ميزان) للأنباء التابعة للقضاء الإيراني، الاثنين، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص يدعى بهمن تشوبياسل الذي وصف بأنه "أحد أهم جواسيس إسرائيل في إيران".

وأضافت أن تشوبياسل كان متخصصا في مجال قواعد البيانات وعمل كإداري في إحدى الشركات التقنية، ما منحه وصولا مباشرا إلى قواعد بيانات سيادية وحكومية مهمة.

وقالت الوكالة إن تشوبياسل عقد اجتماعات وجهاً لوجه مع عملاء الموساد في الإمارات العربية المتحدة وأرمينيا والهند وتايلاند وفيتنام وأيرلندا وبلغاريا.

ووفقاً لوكالة ميزان، كان الهدف الرئيسي للموساد من التعاون مع تشوبياسل، هو الاستيلاء على قواعد بيانات المؤسسات الحكومية واختراق مراكز البيانات الإيرانية.

