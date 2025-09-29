شؤون فلسطينية

الاحتلال يحاصر مستشفى الحلو بمدينة غزة

رام الله - دنيا الوطن
أفادت مصادر طبية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفى الحلو الدولي بمدينة غزة، منذ مساء أمس، ويستهدفها بوابل من القذائف المدفعية، رغم وجود عشرات المرضى والنازحين داخله.

وأوضحت المصادر الطبية، أن قوات الاحتلال تحاصر المستشفى من جميع الجهات، مع اقتراب الدبابات من محيطه، حيث تم تجميع الطواقم الطبية والمرضى داخل الطوابق السفلية، مع تعذر الوصول إلى المستشفى أو الخروج منه.

يذكر أن المستشفى يضم عدة أقسام، من بينها: قسم مرضى السرطان، بالإضافة إلى حضانة تحتوي على 12 حالة من الأطفال الخُدَج.

ويتواجد أكثر من 90 شخصًا، ما بين طواقم طبية ومرضى محاصرون داخل المستشفى، في ظل انقطاع تام للاتصالات والانترنت.

الاحتلال يحاصر مستشفى الحلو بمدينة غزة

الاحتلال يحاصر مستشفى الحلو بمدينة غزة

