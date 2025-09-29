ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 66,055

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 66,055 شهيدا و168,346 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023.وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي، أن 50 شهيدا و184 مصابا، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.وبلغ عدد من وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية من شهداء المساعدات 5، والإصابات 48، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,571، وأكثر من 18,817 مصابا.كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس 2025 حتى اليوم 13,187 شهيدا و56,305 مصابا.وأشارت إلى أن عددا من المفقودين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.