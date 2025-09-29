شؤون فلسطينية

قبل لقائه بترامب.. سموتريتش يُبلغ نتنياهو ستة "خطوط حمراء" حول خطة غزة

بتسلئيل سموتريتش - وزير مالية الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، الإثنين، إنه حدد ستة "خطوط حمراء" لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبيل لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لبحث خطة الأخير بشأن صفقة محتملة لإنهاء الحرب على غزة

وقال سموتريتش في تدوينة عبر منصة (إكس)، إنه أبلغ نتنياهو بما سماها "الخطوط الحمراء التي لن يتنازل (حزب) الصهيونية الدينية عن أي شيء منها".

وقال: "أولا، خروج حقيقي وكامل لحماس من غزة، وتفكيك كامل لجميع البنى التحتية للإرهاب فوق الأرض وتحتها" وفق تعبيراته.

وأضاف: "ثانيا، سيبقى الجيش الإسرائيلي دائمًا في محيط غزة، بما في ذلك محور فيلادلفيا (الحدود بين غزة ومصر)، وسيحافظ على حرية العمل العملياتية الكاملة في جميع مناطق قطاع غزة".

أما ثالثا، وفق قوله: "لن يكون هناك أي تدخل للسلطة الفلسطينية في غزة، لا اليوم ولا في المستقبل، لا صراحةً ولا ضمناً".

وفي تحد للمجتمع الدولي، حدد سموتريتش شرطه الرابع بالقول: "لن يكون هناك أي ذكر، ولو تلميحا، لدولة فلسطين من شأنها أن تُهدد وجود إسرائيل، إذ يجب سحب فكرة دولة فلسطين من على الطاولة إلى الأبد".

وعن الشرط الخامس، قال وزير المالية الإسرائيلي: "لن يكون هناك أي تدخل قطري في غزة".

ومتحدثا عن تهجير الفلسطينيين، ختم سموتريتش شروطه بالقول: "لن تكون غزة بعد الآن سجنًا يُحتجز فيه الناس بالقوة بشكل غير قانوني وغير أخلاقي لمجرد الإضرار بدولة إسرائيل" وفق مزاعمه، مضيفا: "وسيتمكن من يرغب في ذلك من مغادرة القطاع برًا من مصر".

وتتضمن خطة ترامب التي طرحها خلال اجتماعه مع قادة دول عربية وإسلامية باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقفا فوريا للعمليات العسكرية وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين خلال 48 ساعة، وتشكيل هيئتين دولية وفلسطينية لإدارة قطاع غزة دون إشراك حركة (حماس).

