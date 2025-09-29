وثيقة سرية لجيش الاحتلال تكشفها (القناة 13): حرب غزة "تُخاض دون هدف سياسي واضح"





وأكد زامير في الوثيقة أن الجنود يُعاد إرسالهم إلى نفس المواقع القتالية دون وجود أي هدف سياسي واضح.



وأشارت الوثيقة إلى أن العمليات الميدانية الجارية تعرض حياة الأسرى للخطر، في وقت تتدهور فيه أوضاعهم بشكل ملحوظ. وقد اعترف جيش الاحتلال بوجود الوثيقة، واعتبرها "شديدة السرية"، محذراً من أن تسريبها يمثل خطراً مباشراً على أمن الدولة.



في المقابل، أعرب أهالي الجنود الذين يخدمون في غزة عن صدمتهم من مضمون الوثيقة، مؤكدين أن أبناءهم يُرسلون إلى الموت في حرب وصفوها بـ"السياسية العبثية".



وأعلن الأهالي عن تنظيم مسيرة احتجاجية كبرى، الثلاثاء المقبل، تعبيراً عن رفضهم لسياسة القيادة العسكرية والسياسية في إدارة الحرب على قطاع غزة.





رام الله - دنيا الوطنكشفت (القناة 13) الإسرائيلية، عن وثيقة سرية وضعها رئيس أركان جيش الاحتلال، أيال زامير، على طاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبيل الهجوم البري على قطاع غزة.