مصابان بغارة إسرائيلية على بلدة عيترون جنوبي لبنان

رام الله - دنيا الوطنأُصيب شخصان اليوم، الإثنين، جراء غارة إسرائيلية على بلدة عيترون جنوبي لبنان، مع تجدد وتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله المبرم منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.وأفاد إعلام لبناني، بأن مواطنين أصيبا جراء الغارة التي نفذتها مسيّرة إسرائيلية على الطريق العام في عيترون.وأوردت الوكالة اللبنانية، أنه جرى رصد تحليق طائرات مسيّرة على علو منخفض جدا وبشكل متواصل فوق بلدات الغسانية وكوثرية السياد والخرطوم.ورغم التوصل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 4 آلاف و500 مرة، ما أسفر عما لا يقل عن 276 شهيدا، و613 جريحا، وفق بيانات رسمية.