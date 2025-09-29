شؤون فلسطينية

مدير الإسعاف بغزة والشمال: 80 % من سياراتنا خرجت عن الخدمة

مدير الإسعاف بغزة والشمال: 80 % من سياراتنا خرجت عن الخدمة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مدير الإسعاف والطوارئ في مدينة غزة والشمال أن 80% من سيارات الإسعاف خرجت عن الخدمة، ما تسبب في شلل كبير بقدرة الطواقم الطبية على الاستجابة للحالات الطارئة.

وأوضح في تصريح له، الإثنين، أن حركة سيارات الإسعاف باتت مقتصرة على مناطق محدودة نتيجة انتشار قوات الاحتلال، مشيراً إلى أن المركبات تواجه صعوبة شديدة في التحرك داخل مدينة غزة.

وأضاف أن أغلبية المستشفيات في محافظة الشمال ومدينة غزة خرجت عن الخدمة بشكل كامل، ما يجعل الوضع الصحي في مدينة غزة "مزر تماماً".

أخبار ذات صلة

غزة: بنوك الدم مهددة بالتوقف الكامل للنقص الحاد بالمواد المخبرية

غزة: بنوك الدم مهددة بالتوقف الكامل للنقص الحاد بالمواد المخبرية

الاحتلال يخطر بوقف البناء في ثلاثة منازل ومصنع باطون شرق قلقيلية

الاحتلال يخطر بوقف البناء في ثلاثة منازل ومصنع باطون شرق قلقيلية

تهديدات إسرائيلية بالسيطرة على &quot;أسطول الصمود&quot; المتجه إلى غزة

تهديدات إسرائيلية بالسيطرة على "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة

مدير الإسعاف بغزة والشمال: 80 % من سياراتنا خرجت عن الخدمة

مدير الإسعاف بغزة والشمال: 80 % من سياراتنا خرجت عن الخدمة

ما هي البنود التي يرفضها نتنياهو و(حماس) في خطة ترامب لإنهاء حرب غزة؟

ما هي البنود التي يرفضها نتنياهو و(حماس) في خطة ترامب لإنهاء حرب غزة؟

&quot;الصحة&quot; بغزة: أوضاع الأسرى من الطواقم الطبية في سجون الاحتلال كارثية

"الصحة" بغزة: أوضاع الأسرى من الطواقم الطبية في سجون الاحتلال كارثية

&quot;الإعلامي الحكومي&quot; بغزة: الاحتلال يقصف مستشفى الحلو ويعزله وطاقمه عن العالم الخارجي

"الإعلامي الحكومي" بغزة: الاحتلال يقصف مستشفى الحلو ويعزله وطاقمه عن العالم الخارجي

مجلس الأمن يناقش اليوم الإثنين القضية الفلسطينية

مجلس الأمن يناقش اليوم الإثنين القضية الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بوقف البناء في ثلاثة منازل ومصنع باطون شرق قلقيلية

الاحتلال يخطر بوقف البناء في ثلاثة منازل ومصنع باطون شرق قلقيلية

اعتقال 17 مواطنا ومداهمة عدة قرى شرق قلقيلية

اعتقال 17 مواطنا ومداهمة عدة قرى شرق قلقيلية

مكتب الأسرى: الأسير أحمد سعدات يواجه تدهورا صحيا خطيرا بسجن مجدو

مكتب الأسرى: الأسير أحمد سعدات يواجه تدهورا صحيا خطيرا بسجن مجدو

&quot;الصحة&quot; بغزة تطالب بحماية دولية للمستشفيات وضمان الإمدادات الطبية

"الصحة" بغزة تطالب بحماية دولية للمستشفيات وضمان الإمدادات الطبية

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 66,005

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 66,005

إصابة شاب برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة

إصابة شاب برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة

(كنيست) الاحتلال تناقش مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين

(كنيست) الاحتلال تناقش مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين

عائلات أسرى الاحتلال تحذّر من محاولات نتنياهو لعرقلة خطة ترامب بشأن غزة

عائلات أسرى الاحتلال تحذّر من محاولات نتنياهو لعرقلة خطة ترامب بشأن غزة

منوعات

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

عربي

السعودية: على المجتمع الدولي وقف مأساة غزة ومحاسبة إسرائيل

السعودية: على المجتمع الدولي وقف مأساة غزة ومحاسبة إسرائيل

الأردن يرحب بإعلان جمهورية سان مارينو الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الأردن يرحب بإعلان جمهورية سان مارينو الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الشرع: سوريا لم تعد معزولة ولا مفر من الوحدة

الشرع: سوريا لم تعد معزولة ولا مفر من الوحدة

عبد الله بن زايد يلتقي نتنياهو ويشدد على ضرورة إنهاء حرب غزة

عبد الله بن زايد يلتقي نتنياهو ويشدد على ضرورة إنهاء حرب غزة