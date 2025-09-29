مدير الإسعاف بغزة والشمال: 80 % من سياراتنا خرجت عن الخدمة

رام الله - دنيا الوطنأكد مدير الإسعاف والطوارئ في مدينة غزة والشمال أن 80% من سيارات الإسعاف خرجت عن الخدمة، ما تسبب في شلل كبير بقدرة الطواقم الطبية على الاستجابة للحالات الطارئة.وأوضح في تصريح له، الإثنين، أن حركة سيارات الإسعاف باتت مقتصرة على مناطق محدودة نتيجة انتشار قوات الاحتلال، مشيراً إلى أن المركبات تواجه صعوبة شديدة في التحرك داخل مدينة غزة.وأضاف أن أغلبية المستشفيات في محافظة الشمال ومدينة غزة خرجت عن الخدمة بشكل كامل، ما يجعل الوضع الصحي في مدينة غزة "مزر تماماً".