توقف الطيران في مطار بن غوريون جراء صاروخ من اليمن

رام الله - دنيا الوطن
أفاد إعلام الاحتلال، بتوقف الرحلات الجوية في مطار "بن غوريون" وذلك مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن.

وقال جيش الاحتلال في بيان "رصدت أنظمة الدفاع الجوي إطلاق صاروخ من اليمن، وتم اعتراضه بنجاح"، مشيرا إلى أن الصاروخ تسبب في تفعيل صفارات الإنذار "في مناطق متعددة في إسرائيل".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن توقفا تم في عمليات الإقلاع والهبوط مؤقتًا في مطار بن غوريون، إذ عادة ما يعلن مثل ذلك "كإجراء احترازي، قبل أن تُستأنف لاحقا بعد تقييم الموقف الأمني".

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية حتى الآن، في حين لم يصدر تعليق فوري من جماعة أنصار الله (الحوثيين)، حتى الآن بشأن العملية، والتي دأبت على تنفيذ مثل هذه الهجمات.

