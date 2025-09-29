شؤون فلسطينية

ما هي البنود التي يرفضها نتنياهو و(حماس) في خطة ترامب لإنهاء حرب غزة؟

توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام دولية،  بوجود خلافات جوهرية بين حركة (حماس) ورئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو بشأن بنود محورية في مسودة خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لوقف الحرب على قطاع غزة.

من جانبه، أكد نتنياهو، في مقابلة خاصة مع شبكة (فوكس نيوز) رفضه القاطع لعدة نقاط في المسودة، مشيرا إلى شكوكه العميقة في قدرة السلطة الفلسطينية على تنفيذ الإصلاحات الأمنية والإدارية اللازمة للسيطرة على قطاع غزة.

واعتبر أن البند المتعلق بنزع سلاح حماس "غامض وغير كاف"، لا سيما فيما يخص تعريف "الأسلحة الهجومية"، مؤكدا أن هذا الغموض قد يستخدم لاحقا ضد المصالح الأمنية الإسرائيلية.

كما أبدى نتنياهو تحفظه على السماح لأعضاء حماس بالعودة إلى القطاع بعد انتهاء الحرب، ورفض بشكل قاطع أي ذكر صريح أو ضمني لـ"الطريق نحو الدولة الفلسطينية"، معتبرا أن ذلك يشكل موافقة إسرائيلية فعلية على حل الدولتين، وهو ما يعارضه أيديولوجيا.

وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن هذا البند أُدرج في المسودة بهدف فتح الباب أمام تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول إسلامية كبرى، على رأسها السعودية.

وأضافت المصادر أن نتنياهو لا يزال مصرا، وفقا لفريقه، على تطبيق "السيادة" الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، رغم أن ترامب كان قد أعلن، تحت ضغط دولي، أن واشنطن لن تسمح بمثل هذه الخطوة.

ومنذ وصوله إلى الولايات المتحدة، عقد نتنياهو ثلاث جلسات مكثفة مع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف في محاولة لسد الفجوات المتبقية.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات: "هناك خلافات جوهرية حول الصياغة، وليس كل البنود مقبولة بالنسبة لنا، ونحن نعمل على إدخال تعديلات جوهرية عليها".

بدوره، أفاد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء أمس الأحد، أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، "شخصية غير مرحب بها في الحالة الفلسطينية"، مؤكدا أن الحركة لم تتلق أي مقترح عبر الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران، في تصريحات لقناة (الجزيرة مباشر) ونشرتها الحركة عبر منصة "تليغرام"، إن "ارتباط أي خطة بهذا الشخص (بلير) غير المرحب به، يعد نذير شؤم للشعب الفلسطيني".

واعتبر أن "توني بلير شخصية سلبية، وربما تستحق أن تكون أمام المحاكم الدولية للجرائم التي ارتكبها، خاصة دوره في الحرب على العراق".

ووصف القيادي بالحركة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بأنه "شقيق الشيطان"، قائلا إنه "لم يأت بخير للقضية الفلسطينية ولا للعرب ولا للمسلمين، ودوره الإجرامي والتخريبي معروف منذ سنوات".

وشدد بدران على أن "إدارة الشأن الفلسطيني في غزة أو الضفة شأن داخلي فلسطيني، يجب أن يحظى بتوافق وطني، وليس من حق أي طرف إقليمي أو دولي أن يفرض على الشعب الفلسطيني كيف يدير شؤونه".

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني قادر على إدارة نفسه بنفسه، قائلا "لدينا من الإمكانيات والخبرات الفلسطينية ما يمكننا من إدارة شؤوننا وعلاقاتنا مع الإقليم والعالم".

وكان أعلن ترامب في منشور عبر منصته (تروث سوشيال): "لدينا فرصة حقيقية لتحقيق إنجاز عظيم في الشرق الأوسط. الجميع على أهبة الاستعداد لحدث استثنائي، لأول مرة على الإطلاق. سننجح في إنجاز هذا الأمر".

ومن المقرر أن يلتقي ترامب برئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الإثنين، في البيت الأبيض، حيث يُتوقع طرح تفاصيل الخطة الأميركية التي تضم 21 بنداً.

وتشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن ترامب سيمارس ضغوطاً على نتنياهو لدفع العملية قدما.

ووفقا لثلاثة مصادر حضرت اجتماع ترامب بزعماء عرب ومسلمين، شدد ترامب على أن استمرار الحرب "يفاقم عزلة إسرائيل على الساحة الدولية".





