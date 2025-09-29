ما هي البنود التي يرفضها نتنياهو و(حماس) في خطة ترامب لإنهاء حرب غزة؟



وقال مصدر مطلع على المفاوضات: "هناك خلافات جوهرية حول الصياغة، وليس كل البنود مقبولة بالنسبة لنا، ونحن نعمل على إدخال تعديلات جوهرية عليها".



بدوره، أفاد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء أمس الأحد، أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، "شخصية غير مرحب بها في الحالة الفلسطينية"، مؤكدا أن الحركة لم تتلق أي مقترح عبر الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار.



وقال عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران، في تصريحات لقناة (الجزيرة مباشر) ونشرتها الحركة عبر منصة "تليغرام"، إن "ارتباط أي خطة بهذا الشخص (بلير) غير المرحب به، يعد نذير شؤم للشعب الفلسطيني".



واعتبر أن "توني بلير شخصية سلبية، وربما تستحق أن تكون أمام المحاكم الدولية للجرائم التي ارتكبها، خاصة دوره في الحرب على العراق".



ووصف القيادي بالحركة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بأنه "شقيق الشيطان"، قائلا إنه "لم يأت بخير للقضية الفلسطينية ولا للعرب ولا للمسلمين، ودوره الإجرامي والتخريبي معروف منذ سنوات".



وشدد بدران على أن "إدارة الشأن الفلسطيني في غزة أو الضفة شأن داخلي فلسطيني، يجب أن يحظى بتوافق وطني، وليس من حق أي طرف إقليمي أو دولي أن يفرض على الشعب الفلسطيني كيف يدير شؤونه".



ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني قادر على إدارة نفسه بنفسه، قائلا "لدينا من الإمكانيات والخبرات الفلسطينية ما يمكننا من إدارة شؤوننا وعلاقاتنا مع الإقليم والعالم".



وكان أعلن ترامب في منشور عبر منصته (تروث سوشيال): "لدينا فرصة حقيقية لتحقيق إنجاز عظيم في الشرق الأوسط. الجميع على أهبة الاستعداد لحدث استثنائي، لأول مرة على الإطلاق. سننجح في إنجاز هذا الأمر".



ومن المقرر أن يلتقي ترامب برئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الإثنين، في البيت الأبيض، حيث يُتوقع طرح تفاصيل الخطة الأميركية التي تضم 21 بنداً.



وتشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن ترامب سيمارس ضغوطاً على نتنياهو لدفع العملية قدما.



ووفقا لثلاثة مصادر حضرت اجتماع ترامب بزعماء عرب ومسلمين، شدد ترامب على أن استمرار الحرب "يفاقم عزلة إسرائيل على الساحة الدولية".



