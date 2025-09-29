"الصحة" بغزة: أوضاع الأسرى من الطواقم الطبية في سجون الاحتلال كارثية

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن ما يرشح من معلومات حول الأوضاع الصحية للأسرى من الطواقم الطبية داخل سجون الاحتلال، يعكس كارثية ظروف الاعتقال وما يتعرضون له من تنكيل متواصل.وأوضحت الوزارة في تصريح لها، الإثنين، أن 361 من الطواقم الطبية مغيبون قسراً في المعتقلات الإسرائيلية، في ظل منع الاحتلال المؤسسات الحقوقية من متابعة أوضاعهم الإنسانية والصحية.وجددت وزارة الصحة مطالبتها للمؤسسات الحقوقية والأممية بالضغط على الاحتلال من أجل الإفراج الفوري عن الأسرى من الطواقم الطبية.