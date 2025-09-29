"الإعلامي الحكومي" بغزة: الاحتلال يقصف مستشفى الحلو ويعزله وطاقمه عن العالم الخارجي

رام الله - دنيا الوطنأعلن مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مستشفى الحلو بمدينة غزة بقذيفتين، ما أدى إلى قطع شبكة الإنترنت عنها بالكامل.وأوضح الثوابتة، في تصريح صحفي، الإثنين، أنه تعذر الوصول إلى المستشفى أو الخروج منها بعد القصف وقطع الاتصال، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن سياسة متعمدة لعزل المستشفى عن العالم الخارجي.وأكد أن الاحتلال يسعى من خلال هذا العزل إلى وقف الخدمة الطبية المقدمة للمدنيين في مدينة غزة، في ظل الظروف الإنسانية والصحية الكارثية التي يعيشها القطاع.وبيّن أن قوات الاحتلال قتلت 1670 من أفراد الطواقم الطبية منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، كما دمرت 197 سيارة إسعاف في استهداف مباشر للمنظومة الصحية.وأضاف أن جيش الاحتلال نفذ 788 هجوماً مباشراً على مرافق الرعاية الصحية وكوادرها في قطاع غزة، في إطار ما وصفه بجرائم الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023.