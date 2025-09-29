ترامب: متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الأحد إن المفاوضات بشأن خطته لإنهاء الحرب في غزة في مراحلها النهائية، وعبّر عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين في البيت الأبيض.وأضاف ترامب، في تصريحات لوكالة (رويترز)، أنه تلقى ردا جيدا للغاية من إسرائيل والقادة العرب على مقترح خطة السلام في قطاع غزة.وأوضح أن الجميع يريد إبرام الاتفاق بشأن غزة، معبرا عن أمله في إتمامه خلال اجتماعه بنتنياهو.وفي وقت لاحق فجر اليوم الاثنين قال الرئيس الأميركي لشبكة إن بي سي الأميركية إنه متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، وقال "يبدو أن هناك فرصة سانحة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط ونحن نسير على ما يرام".كما نقل موقع (أكسيوس) الإخباري أمس الأحد عن ترامب أن المفاوضات بشأن إنهاء حرب غزة في مراحلها النهائية، موضحا أن من شأن الاتفاق فتح الباب أمام سلام أوسع بالمنطقة.وتابع أن نجاح الخطة المطروحة بشأن غزة سيكون أول فرصة لتحقيق سلام حقيقي في الشرق الأوسط، وقال إن العمل مع الدول العربية بشأن اتفاق في غزة كان رائعا، وإن حركة حماس تسير مع هذا الموقف.وفي وقت سابق أمس أيضا، كتب ترامب في منشور على منصة (تروث سوشيال) أن الجميع على أهبة الاستعداد لـ"حدث استثنائي سيتم تحقيقه لأول مرة على الإطلاق".ونقل (أكسيوس) عن مصادر أن إسرائيل والدول العربية حاولت إدخال تعديلات على نص خطة ترامب خلال الأيام الخمسة الماضية.وبعد أن عرض خطته الثلاثاء الماضي على قادة دول عربية وإسلامية خلال اجتماع في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تحدث الرئيس الأميركي أول أمس عن اتفاق قريب محتمل في غزة.