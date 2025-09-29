عاجل

  • غارات جوية على حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة

  • منظمة أطباء بلا حدود: فرقنا علقت الأنشطة الطبية المنقذة للحياة بسبب الهجوم الإسرائيلي المكثف على مدينة غزة

  • غارة جوية عنيفة تستهدف مدينة غزة

شؤون فلسطينية

اعتقال 17 مواطنا ومداهمة عدة قرى شرق قلقيلية

اعتقال 17 مواطنا ومداهمة عدة قرى شرق قلقيلية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 17 مواطنا من قرية كفر لاقف، وداهمت عدة منازل وفتشتها في قرى شرق محافظة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر لاقف، وجابت شوارعها، وداهمت عدة منازل وفتشتها واعتقلت كلا من: محمد صالح عساف ونجله صالح، تامر رشدي عساف، محمد عوض وشقيقه أحمد، عدنان محمد عساف، بهاء سامي جبر، محمد باسم جبر، محمد عاهد عساف، جلال عبد الرحيم عوض، أمجد محمود جبر، جاسم محمود عساف، صهيب ناصر عساف، خليل إبراهيم عوض، محمد عماد عساف، مؤيد سميح عساف، وجاسر وليد جبر.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية صير وداهمت منازل المواطنين وفتشتها، وعرف من بينها منزل المواطن غسان الشري.

أخبار ذات صلة

ما هي البنود التي يرفضها نتنياهو و(حماس) في خطة ترامب لإنهاء حرب غزة؟

ما هي البنود التي يرفضها نتنياهو و(حماس) في خطة ترامب لإنهاء حرب غزة؟

&quot;الصحة&quot; بغزة: أوضاع الأسرى من الطواقم الطبية في سجون الاحتلال كارثية

"الصحة" بغزة: أوضاع الأسرى من الطواقم الطبية في سجون الاحتلال كارثية

&quot;الإعلامي الحكومي&quot; بغزة: الاحتلال يقصف مستشفى الحلو ويعزله وطاقمه عن العالم الخارجي

"الإعلامي الحكومي" بغزة: الاحتلال يقصف مستشفى الحلو ويعزله وطاقمه عن العالم الخارجي

مجلس الأمن يناقش اليوم الإثنين القضية الفلسطينية

مجلس الأمن يناقش اليوم الإثنين القضية الفلسطينية

قيادي بـ(حماس): بلير غير مرحب به وشعبنا قادر على إدارة نفسه

قيادي بـ(حماس): بلير غير مرحب به وشعبنا قادر على إدارة نفسه

ترامب: متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة

ترامب: متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة

اعتقال 17 مواطنا ومداهمة عدة قرى شرق قلقيلية

اعتقال 17 مواطنا ومداهمة عدة قرى شرق قلقيلية

(تايمز أوف إسرائيل): شروط نتنياهو تتعلق بنزع سلاح (حماس) ودور السلطة الفلسطينية بعد الحرب

(تايمز أوف إسرائيل): شروط نتنياهو تتعلق بنزع سلاح (حماس) ودور السلطة الفلسطينية بعد الحرب

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

اعتقال 17 مواطنا ومداهمة عدة قرى شرق قلقيلية

اعتقال 17 مواطنا ومداهمة عدة قرى شرق قلقيلية

مكتب الأسرى: الأسير أحمد سعدات يواجه تدهورا صحيا خطيرا بسجن مجدو

مكتب الأسرى: الأسير أحمد سعدات يواجه تدهورا صحيا خطيرا بسجن مجدو

&quot;الصحة&quot; بغزة تطالب بحماية دولية للمستشفيات وضمان الإمدادات الطبية

"الصحة" بغزة تطالب بحماية دولية للمستشفيات وضمان الإمدادات الطبية

إصابة شاب برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة

إصابة شاب برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة

عائلات أسرى الاحتلال تحذّر من محاولات نتنياهو لعرقلة خطة ترامب بشأن غزة

عائلات أسرى الاحتلال تحذّر من محاولات نتنياهو لعرقلة خطة ترامب بشأن غزة

&quot;الإحصاء&quot;: انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتج في شهر آب الماضي

"الإحصاء": انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتج في شهر آب الماضي

الاحتلال يشدّد إجراءاته العسكرية في محافظة رام الله ويعتدي على مواطنين

الاحتلال يشدّد إجراءاته العسكرية في محافظة رام الله ويعتدي على مواطنين

&quot;الخارجية&quot; ترحب باعتراف جمهورية سان مارينو بدولة فلسطين

"الخارجية" ترحب باعتراف جمهورية سان مارينو بدولة فلسطين

منوعات

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

عربي

السعودية: على المجتمع الدولي وقف مأساة غزة ومحاسبة إسرائيل

السعودية: على المجتمع الدولي وقف مأساة غزة ومحاسبة إسرائيل

الأردن يرحب بإعلان جمهورية سان مارينو الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الأردن يرحب بإعلان جمهورية سان مارينو الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الشرع: سوريا لم تعد معزولة ولا مفر من الوحدة

الشرع: سوريا لم تعد معزولة ولا مفر من الوحدة

عبد الله بن زايد يلتقي نتنياهو ويشدد على ضرورة إنهاء حرب غزة

عبد الله بن زايد يلتقي نتنياهو ويشدد على ضرورة إنهاء حرب غزة