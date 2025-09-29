اعتقال 17 مواطنا ومداهمة عدة قرى شرق قلقيلية

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 17 مواطنا من قرية كفر لاقف، وداهمت عدة منازل وفتشتها في قرى شرق محافظة قلقيلية.وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر لاقف، وجابت شوارعها، وداهمت عدة منازل وفتشتها واعتقلت كلا من: محمد صالح عساف ونجله صالح، تامر رشدي عساف، محمد عوض وشقيقه أحمد، عدنان محمد عساف، بهاء سامي جبر، محمد باسم جبر، محمد عاهد عساف، جلال عبد الرحيم عوض، أمجد محمود جبر، جاسم محمود عساف، صهيب ناصر عساف، خليل إبراهيم عوض، محمد عماد عساف، مؤيد سميح عساف، وجاسر وليد جبر.كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية صير وداهمت منازل المواطنين وفتشتها، وعرف من بينها منزل المواطن غسان الشري.