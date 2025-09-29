(تايمز أوف إسرائيل): شروط نتنياهو تتعلق بنزع سلاح (حماس) ودور السلطة الفلسطينية بعد الحرب

رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) نقلاً عن مصدر مطلع، أن ويتكوف عمل على إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالموافقة على الاقتراح، رغم معارضته لشروطه. وأوضحت أن شروط نتنياهو تركزت حول مسألة نزع سلاح حركة حماس ودور السلطة الفلسطينية في غزة بعد الحرب.وبحسب المصدر ذاته، فإن نتنياهو أبدى تحفظات على بعض البنود، بينما واصل ويتكوف جهوده لإقناعه بضرورة تمرير الاقتراح. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الشروط كانت العقبة الرئيسية أمام إتمام التفاهمات.من جانبها، نقلت صحيفة (هآرتس) عن مصدر مطلع، أن اللقاء الذي جمع نتنياهو مع ويتكوف وكوشنر كان جيداً، مؤكدة أن الخلافات بين الطرفين بشأن خطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تتقلص بشكل ملحوظ.