مكتب الأسرى: الأسير أحمد سعدات يواجه تدهورا صحيا خطيرا بسجن مجدو

رام الله - دنيا الوطنأفاد مكتب إعلام الأسرى أن القائد الأسير أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين البالغ من العمر 72 عاما، يواجه أوضاعا صحية متدهورة في عزل سجن مجدو نتيجة سياسة التجويع والإهمال الطبي المستمرة ضده.وأوضح المكتب في بيان، الأحد، أن سعدات يعاني من هبوط حاد في وزنه، وتعرض لاعتداء بالضرب على ظهره، وتم تركه لساعات في ساحة "الفورة" دون تقديم أي علاج، في سياق اعتداءات ممنهجة تستهدف رمزيته ومكانته الوطنية.وحذر المكتب من خطورة حالته الصحية، مؤكدا أن استمرار سياسة العزل والإهمال الطبي تمثل استهدافًا متعمدًا له كقائد سياسي ووطني، وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.