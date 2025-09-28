"الصحة" بغزة تطالب بحماية دولية للمستشفيات وضمان الإمدادات الطبية





وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن الطواقم الطبية والإدارية تبذل جهودًا استثنائية في ظل الأخطار المحدقة بها.



وشددت على أن استمرار هذه المرافق الصحية في أداء واجبها الإنساني يأتي في ظل ظروف قاسية للغاية، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتوفير الحماية الفورية لها، وضمان وصول الدعم الطبي والإمدادات اللازمة لاستمرارها في إنقاذ الأرواح.





رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، أن بعض المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في مدينة غزة ما زالت تواصل عملها وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، رغم العدوان الإسرائيلي المتواصل وشحّ الإمدادات الطبية والإنسانية