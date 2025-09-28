مدير مجمع الشفاء: غزة تُباد والقطاع الصحي ينهار وسط استمرار القصف الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور محمد أبو سلمية، مدير عام مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، إن المدينة تُباد عن بكرة أبيها في ظل استمرار القصف الإسرائيلي، وخروج عدد من المستشفيات عن الخدمة.وأوضح أن الدبابات الإسرائيلية تبعد مئات الأمتار فقط عن مجمع الشفاء، فيما تعمل الطواقم الطبية في ظروف بالغة الصعوبة، وسط وصول نحو 50 شهيداً يومياً إلى مستشفيات غزة، إضافة إلى عشرات الإصابات الصعبة والخطيرة.وأضاف أبو سلمية أن محطات تحلية المياه في غزة لم تعد تعمل في معظم المناطق، ما يزيد من معاناة السكان في ظل شح المياه الصالحة للشرب.وأشار إلى أن عدداً من المنظمات الدولية العاملة في مدينة غزة خرجت عن الخدمة، وفي مقدمتها منظمة أطباء بلا حدود، الأمر الذي يضاعف الضغط على مجمع الشفاء الطبي.وأكد أن الأطفال في غزة بين شهداء ومجوعين، معتبراً ما يتعرضون له جرائم مقصودة، مشدداً على أن الاحتلال يمنع دخول شاحنات الطعام والأدوية إلى القطاع، ما أدى إلى تفاقم المجاعة وارتفاع عدد الشهداء جراء سوء التغذية.