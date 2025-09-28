شؤون فلسطينية

(كنيست) الاحتلال تناقش مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن
بحثت لجنة برلمانية تابعة لـ(كنيست) الاحتلال، اليوم الأحد، مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، تمهيدا لطرحه لتصويت الهيئة العامة لـ (كنيست)، في قراءة أولى.

وقال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير، خلال جلسة لما تسمى باللجنة البرلمانية للأمن القومي الإسرائيلي: "توجّه إليّ مقربون من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لتأجيل النقاش لأن الوقت غير مناسب. الجواب هو لا بشكل قاطع. هذا القانون هو أمر الساعة، لخلق ردع ثقيل وفرض عقوبة الإعدام على الأسرى".

ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب (الليكود) بنيامين نتنياهو، ورئيس "قوة يهودية"، بن غفير، أواخر عام 2022.

وفي آذار/ مارس 2023، صادقت (كنيست) بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين "مدانين بقتل إسرائيليين"، تقدم به بن غفير وأيده رئيس الوزراء نتنياهو.

وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".

ويأتي الدفع بإقرار هذا القانون المتطرف، في إطار حرب إبادة يشنها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 66,005

مدير مجمع الشفاء: غزة تُباد والقطاع الصحي ينهار وسط استمرار القصف الإسرائيلي

إصابة شاب برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة

&quot;أسطول الصمود&quot; على بُعد 825 كم من غزة ومسيّرتان تهددانه

عائلات أسرى الاحتلال تحذّر من محاولات نتنياهو لعرقلة خطة ترامب بشأن غزة

&quot;الإحصاء&quot;: انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتج في شهر آب الماضي

المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تبتز عائلات في غزة بين التعاون مع قواتها أو القتل والتهجير

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

إصابة شاب برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة

&quot;الإحصاء&quot;: انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتج في شهر آب الماضي

الاحتلال يشدّد إجراءاته العسكرية في محافظة رام الله ويعتدي على مواطنين

&quot;الخارجية&quot; ترحب باعتراف جمهورية سان مارينو بدولة فلسطين

الجيش الإسرائيلي يفجّر منزلا لفلسطيني شمال غرب القدس

استشهاد الصحفي محمد الداية في غارة للاحتلال وسط قطاع غزة

الإغاثة الطبية بغزة: الوضع الصحي والإنساني في القطاع كارثي للغاية

مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: الخدمات في جنوب غزة مستنزفة وتتجاوز طاقتها

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

السعودية: على المجتمع الدولي وقف مأساة غزة ومحاسبة إسرائيل

الأردن يرحب بإعلان جمهورية سان مارينو الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الشرع: سوريا لم تعد معزولة ولا مفر من الوحدة

عبد الله بن زايد يلتقي نتنياهو ويشدد على ضرورة إنهاء حرب غزة

