عربي

السعودية: على المجتمع الدولي وقف مأساة غزة ومحاسبة إسرائيل

السعودية: على المجتمع الدولي وقف مأساة غزة ومحاسبة إسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعت السعودية، مساء السبت، المجتمع الدولي إلى وقف المأساة في غزة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية والحصار المفروض على القطاع، مطالبة "بإجراءات دولية لوقف إجرام إسرائيل وردعها".

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها وزير الخارجية فيصل بن فرحان، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال الوزير السعودي: "على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته لوقف المأساة في قطاع غزة".

وشدد على أن "تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لن يسهم إلا في زعزعة الأمن والاستقرار إقليميا وعالميا".

ولفت بن فرحان، إلى أن "ما يحدث في قطاع غزة تم تصنيفه رسميًا بالمجاعة في ظل ممارسات وحشية تمارسها إسرائيل دون رادع".

وبيّن أن "المعاناة التي يشهدها الشعب الفلسطيني والأزمة في غزة وممارسات إسرائيل تتنافى مع الميثاق والمبادئ والقانون الدولي الإنساني". مشددًا على أنه "آن الأوان لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية".

كما أكد على أن "المملكة ستواصل جهودها الحثيثة للوصول إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة". داعياً مجلس الأمن لدعم مسار حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

وجدد الوزير السعودي إدانة المملكة "للاعتداءات الإسرائيلية السافرة على قطر (في 9 سبتمبر الجاري)".

وقال: "نطالب بإجراءات دولية لوقف إجرام إسرائيل وردعها".

ودعا إلى انسحاب إسرائيلي من لبنان، مؤكدا دعم المملكة لبيروت في مسألة حصر السلاح بيد الدولة.

وحثت السعودية، المجتمع الدولي لدعم جهود استقرار سوريا، رافضة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي وسيادة الدولة السورية.

وشدد على أن "المملكة تؤكد أهمية حماية أمن الملاحة في البحر الأحمر، وضرورة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة".

وبشأن جهود المملكة لدعم حل الدولتين، قال وزير خارجية السعودية: "بادرنا بالتعاون مع النرويج والاتحاد الأوروبي بإطلاق التحالف الدولي لحل الدولتين بما يشكل مسارًا تنفيذيًا واضحًا لتنفيذ حل الدولتين".

وأعلن ترحيب المملكة بالعدد المتزايد من الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، مؤكدا أنها خطوة مهمة نحو تكريس حل الدولتين وترسيخ السلام.

أخبار ذات صلة

السعودية: على المجتمع الدولي وقف مأساة غزة ومحاسبة إسرائيل

السعودية: على المجتمع الدولي وقف مأساة غزة ومحاسبة إسرائيل

الأردن يرحب بإعلان جمهورية سان مارينو الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الأردن يرحب بإعلان جمهورية سان مارينو الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الشرع: سوريا لم تعد معزولة ولا مفر من الوحدة

الشرع: سوريا لم تعد معزولة ولا مفر من الوحدة

عبد الله بن زايد يلتقي نتنياهو ويشدد على ضرورة إنهاء حرب غزة

عبد الله بن زايد يلتقي نتنياهو ويشدد على ضرورة إنهاء حرب غزة

العراق يرفض تهديدات نتنياهو

العراق يرفض تهديدات نتنياهو

مصر: مصرع 8 أشخاص وإصابة 35 إثر حريق بمصنع ملابس

مصر: مصرع 8 أشخاص وإصابة 35 إثر حريق بمصنع ملابس

نجل نصر الله يكشف كواليس تفجيرات البيجر وتفاصيل الأيام الأخيرة قبل اغتيال والده

نجل نصر الله يكشف كواليس تفجيرات البيجر وتفاصيل الأيام الأخيرة قبل اغتيال والده

الأعلى في تاريخ لبنان: رياض سلامة يسدّد كفالة بـ14 مليون دولار تمهيداً لإطلاق سراحه

الأعلى في تاريخ لبنان: رياض سلامة يسدّد كفالة بـ14 مليون دولار تمهيداً لإطلاق سراحه

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

مكتب الأسرى: الأسير أحمد سعدات يواجه تدهورا صحيا خطيرا بسجن مجدو

مكتب الأسرى: الأسير أحمد سعدات يواجه تدهورا صحيا خطيرا بسجن مجدو

&quot;الصحة&quot; بغزة تطالب بحماية دولية للمستشفيات وضمان الإمدادات الطبية

"الصحة" بغزة تطالب بحماية دولية للمستشفيات وضمان الإمدادات الطبية

إصابة شاب برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة

إصابة شاب برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة

&quot;الإحصاء&quot;: انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتج في شهر آب الماضي

"الإحصاء": انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتج في شهر آب الماضي

الاحتلال يشدّد إجراءاته العسكرية في محافظة رام الله ويعتدي على مواطنين

الاحتلال يشدّد إجراءاته العسكرية في محافظة رام الله ويعتدي على مواطنين

&quot;الخارجية&quot; ترحب باعتراف جمهورية سان مارينو بدولة فلسطين

"الخارجية" ترحب باعتراف جمهورية سان مارينو بدولة فلسطين

الجيش الإسرائيلي يفجّر منزلا لفلسطيني شمال غرب القدس

الجيش الإسرائيلي يفجّر منزلا لفلسطيني شمال غرب القدس

استشهاد الصحفي محمد الداية في غارة للاحتلال وسط قطاع غزة

استشهاد الصحفي محمد الداية في غارة للاحتلال وسط قطاع غزة

منوعات

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

عربي

السعودية: على المجتمع الدولي وقف مأساة غزة ومحاسبة إسرائيل

السعودية: على المجتمع الدولي وقف مأساة غزة ومحاسبة إسرائيل

الأردن يرحب بإعلان جمهورية سان مارينو الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الأردن يرحب بإعلان جمهورية سان مارينو الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الشرع: سوريا لم تعد معزولة ولا مفر من الوحدة

الشرع: سوريا لم تعد معزولة ولا مفر من الوحدة

عبد الله بن زايد يلتقي نتنياهو ويشدد على ضرورة إنهاء حرب غزة

عبد الله بن زايد يلتقي نتنياهو ويشدد على ضرورة إنهاء حرب غزة