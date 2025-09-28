السعودية: على المجتمع الدولي وقف مأساة غزة ومحاسبة إسرائيل

رام الله - دنيا الوطندعت السعودية، مساء السبت، المجتمع الدولي إلى وقف المأساة في غزة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية والحصار المفروض على القطاع، مطالبة "بإجراءات دولية لوقف إجرام إسرائيل وردعها".جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها وزير الخارجية فيصل بن فرحان، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وقال الوزير السعودي: "على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته لوقف المأساة في قطاع غزة".وشدد على أن "تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لن يسهم إلا في زعزعة الأمن والاستقرار إقليميا وعالميا".ولفت بن فرحان، إلى أن "ما يحدث في قطاع غزة تم تصنيفه رسميًا بالمجاعة في ظل ممارسات وحشية تمارسها إسرائيل دون رادع".وبيّن أن "المعاناة التي يشهدها الشعب الفلسطيني والأزمة في غزة وممارسات إسرائيل تتنافى مع الميثاق والمبادئ والقانون الدولي الإنساني". مشددًا على أنه "آن الأوان لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية".كما أكد على أن "المملكة ستواصل جهودها الحثيثة للوصول إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة". داعياً مجلس الأمن لدعم مسار حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).وجدد الوزير السعودي إدانة المملكة "للاعتداءات الإسرائيلية السافرة على قطر (في 9 سبتمبر الجاري)".وقال: "نطالب بإجراءات دولية لوقف إجرام إسرائيل وردعها".ودعا إلى انسحاب إسرائيلي من لبنان، مؤكدا دعم المملكة لبيروت في مسألة حصر السلاح بيد الدولة.وحثت السعودية، المجتمع الدولي لدعم جهود استقرار سوريا، رافضة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي وسيادة الدولة السورية.وشدد على أن "المملكة تؤكد أهمية حماية أمن الملاحة في البحر الأحمر، وضرورة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة".وبشأن جهود المملكة لدعم حل الدولتين، قال وزير خارجية السعودية: "بادرنا بالتعاون مع النرويج والاتحاد الأوروبي بإطلاق التحالف الدولي لحل الدولتين بما يشكل مسارًا تنفيذيًا واضحًا لتنفيذ حل الدولتين".وأعلن ترحيب المملكة بالعدد المتزايد من الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، مؤكدا أنها خطوة مهمة نحو تكريس حل الدولتين وترسيخ السلام.