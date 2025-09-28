عائلات أسرى الاحتلال تحذّر من محاولات نتنياهو لعرقلة خطة ترامب بشأن غزة

رام الله - دنيا الوطنذكرت (القناة 12) الإسرائيلية أن عائلات الأسرى حذرت من محاولة جديدة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر لعرقلة خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب بشأن غزة.ودعت العائلات الإدارة الأميركية إلى عدم السماح بإفشال المبادرة الجديدة التي تهدف إلى إنهاء الحرب في القطاع وإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.وأضافت القناة أن إسرائيل تتهرب مجدداً من الرد على مبادرة ملموسة، مشيرة إلى أن امتناع نتنياهو عن الرد على خطة ترامب يثير القلق لدى عائلات الأسرى.