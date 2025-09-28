الأردن يرحب بإعلان جمهورية سان مارينو الاعتراف بالدولة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنرحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بإعلان جمهورية سان مارينو الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي في بيان صادر اليوم الأحد، أن هذا الاعتراف يعتبر خطوة هامة وداعمة للإجماع الدولي الداعي إلى إنهاء الاحتلال، وعدم إنكار حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس حلّ الدولتين.وأشار إلى أن القرار يأتي ضمن الجهود الدولية الساعية لثبيت الحقوق المشروعة والعادلة للشعب الفلسطيني وفي مقدّمها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.وجدّد المجالي التأكيد على مواصلة الأردن العمل مع الأشقّاء والشركاء الدوليين لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.