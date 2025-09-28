"الإحصاء": انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتج في شهر آب الماضي

رام الله - دنيا الوطنقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل انخفاضاً مقداره 4.78% خلال شهر آب 2025 مقارنة مع شهر تموز 2025أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 232.66 خلال شهر آب 2025 مقارنة ﺒ 244.33 خلال شهر تموز 2025 (سنة الأساس 2019 = 100).وأفاد "الإحصاء" في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي سجل انخفاضاً مقداره 5.07%، حيث بلغ 243.92 خلال شهر آب 2025 مقارنة ﺒ 256.93 خلال شهر تموز 2025 (سنة الأساس 2019 = 100).وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.68%، حيث بلغ 127.59 خلال شهر آب 2025 مقارنة بـ 126.73 خلال شهر تموز 2025 (سنة الأساس 2019 = 100).وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية، التي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، انخفاضاً حاداً مقداره 12.33%، وذلك بسبب انخفاض أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية: صناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 50.53%، وصناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 8.00%، وصناعة الملابس بمقدار 0.35%، وصناعة الحديد والصلب الأساسية بمقدار 0.29%، على الرغم من ارتفاع أسعار صناعة تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 0.97%.وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، التي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، انخفاضاً مقداره 0.79%، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 15.75%، حيث بلغ متوسط سعر كل من: الملفوف الأبيض 6.27 شيكل/كغم، والخيار بيوت بلاستيكية 8.15 شيكل/كغم، والباذنجان 9.73 شيكل/كغم، والبامية 72.04 شيكل/كغم، والثوم الجاف 129.12 شيكل/كغم، والبصل الجاف البلدي 18.18 شيكل/كغم، والبطاطا 7.99 شيكل/كغم، على الرغم من ارتفاع سعر كل من: الزهرة 7.64 شيكل/كغم، والبندورة بيوت بلاستيكية 23.23 شيكل/كغم، والكوسا 7.88 شيكل/كغم، والفلفل الحار 39.95 شيكل/كغم، والفلفل الأخضر الحلو 9.63 شيكل/كغم، واللوبياء الخضراء 28.55 شيكل/كغم.وشهدت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني انخفاضاً مقداره 14.53%، حيث بلغ متوسط سعر عجل بلدي حي 23.17 شيكل/كغم، وخاروف بلدي 47.83 شيكل/كغم، والماعز البلدي 37.03 شيكل/كغم، ودجاج لاحم حي كبير 24.17 شيكل/كغم، والعسل 95.18 شيكل/كغم، على الرغم من ارتفاع متوسط سعر البيض الطازج (حجم 2كغم) 21.53 شيكل/كرتونة.وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة ارتفاعاً حاداً نسبته 96.36%، حيث بلغ متوسط سعر الليمون 24.27 شيكل/كغم، والجوافة 37.12 شيكل/كغم، والزعتر الأخضر 18.77 شيكل/كغم، على الرغم من انخفاض متوسط سعر العنب 13.71 شيكل/كغم، والبلح 24.24 شيكل/كغم.وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك ارتفاعاً حاداً نسبته 29.21%وبشكل عام تشهد مستويات الأسعار تقلباً حاداً بين الارتفاع والانخفاض في قطاع غزة، مرتبطة بتطورات العدوان الإسرائيلي، وليست نتيجة تغيرات ناتجة عن تفاعل عوامل السوق، وبالتالي يكون تأثيرها كبيراً على الرقم القياسي العام للأراضي الفلسطينية، هذه المعطيات لابد من أخذها بعين الاعتبار عند قراءة الرقم القياسي لأسعار المنتج والمتوسط السعري، ونظراً لخصوصية هذه المرحلة الاستثنائية، وعطفا على ذلك لا يمكن استخدام متوسط الأسعار في الأراضي الفلسطينية، نظراً للتباين الحاد في البيانات مناطقيا، وتأثرها بشكل كبير بتغيرات الأسعار في قطاع غزة.وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، التي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.02% خلال شهر آب 2025.وشهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر، التي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج، وأسعار مجموعة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، التي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج، استقراراً خلال شهر آب 2025.