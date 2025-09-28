رئيس كولومبيا يتهم أميركا بانتهاك القانون الدولي بعد إلغاء تأشيرته

رام الله - دنيا الوطنندد الرئيس الكولومبي، غوستابو بيترو، بقرار الولايات المتحدة إلغاء تأشيرته عقب انتقاده لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، واتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي.وقالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها ستلغي تأشيرة بيترو بعد أن انضم إلى مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في شوارع نيويورك، ودعا الجنود الأميركيين إلى عصيان أوامر الرئيس دونالد ترامب.وكتب بيترو على منصات التواصل الاجتماعي "لم يعد لدي تأشيرة سفر إلى الولايات المتحدة، وهو أمر لا يهمني، ولا أحتاج إليها.. أنا لست مواطنا كولومبيا فحسب، بل مواطن أوروبي أيضا، وأعتبر نفسي حقا شخصا حرا في هذا العالم".وأضاف في منشور على منصة إكس "إلغاء التأشيرة بسبب التنديد بالإبادة الجماعية يظهر أن واشنطن لم تعد تحترم القانون الدولي".ودعا بيترو، في كلمة ألقاها أمام حشد من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أمام مقر الأمم المتحدة في مانهاتن، إلى تشكيل قوة مسلحة عالمية أولويتها القصوى هي تحرير الفلسطينيين، وحث الجنود الأميركيين على "عدم توجيه أسلحتهم إلى الناس"، مضيفا "لا تمتثلوا لأوامر ترامب، امتثلوا لأوامر الإنسانية".