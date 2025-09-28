دولي

المتطرفان بن غفير وسموتريتش يهدّدان نتنياهو قُبيل زيارته لترامب

المتطرفان بن غفير وسموتريتش يهدّدان نتنياهو قُبيل زيارته لترامب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن وزير الأمن القومي، المتطرف، إيتمار بن غفير، ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وجّها رسائل تهديد لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو قبيل لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي.

وقال بن غفير في تصريحاته: "سيدي رئيس الحكومة ليس لديك تفويض لإنهاء الحرب قبل هزيمة حماس".

من جانبه، شدد سموتريتش على أن الحرب لن تتوقف قبل هزيمة (حماس) واستعادة المخطوفين، مؤكداً رفضه القاطع لأيّ دولة فلسطينية "حتى لو كان ذلك صعباً، وله ثمن، ويستغرق وقتاً".

أخبار ذات صلة

لافروف: لا يوجد أي مبرر للقتل الوحشي للمدنيين الفلسطينيين

لافروف: لا يوجد أي مبرر للقتل الوحشي للمدنيين الفلسطينيين

رئيس كولومبيا يتهم أميركا بانتهاك القانون الدولي بعد إلغاء تأشيرته

رئيس كولومبيا يتهم أميركا بانتهاك القانون الدولي بعد إلغاء تأشيرته

المتطرفان بن غفير وسموتريتش يهدّدان نتنياهو قُبيل زيارته لترامب

المتطرفان بن غفير وسموتريتش يهدّدان نتنياهو قُبيل زيارته لترامب

آلاف المحتجين في تل أبيب يطالبون بإنهاء الحرب على غزة

آلاف المحتجين في تل أبيب يطالبون بإنهاء الحرب على غزة

الأرجنتين ترفض طلب نتنياهو لزيارتها

الأرجنتين ترفض طلب نتنياهو لزيارتها

إطلاق عشرة قوارب جديدة نحو غزة من إيطاليا

إطلاق عشرة قوارب جديدة نحو غزة من إيطاليا

اليونان تحذر إسرائيل من فقدان ما تبقى من حلفائها

اليونان تحذر إسرائيل من فقدان ما تبقى من حلفائها

واشنطن تلغي تأشيرة رئيس كولومبيا وتتهمه بالتحريض

واشنطن تلغي تأشيرة رئيس كولومبيا وتتهمه بالتحريض

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

&quot;الإحصاء&quot;: انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتج في شهر آب الماضي

"الإحصاء": انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتج في شهر آب الماضي

الاحتلال يشدّد إجراءاته العسكرية في محافظة رام الله ويعتدي على مواطنين

الاحتلال يشدّد إجراءاته العسكرية في محافظة رام الله ويعتدي على مواطنين

&quot;الخارجية&quot; ترحب باعتراف جمهورية سان مارينو بدولة فلسطين

"الخارجية" ترحب باعتراف جمهورية سان مارينو بدولة فلسطين

الجيش الإسرائيلي يفجّر منزلا لفلسطيني شمال غرب القدس

الجيش الإسرائيلي يفجّر منزلا لفلسطيني شمال غرب القدس

استشهاد الصحفي محمد الداية في غارة للاحتلال وسط قطاع غزة

استشهاد الصحفي محمد الداية في غارة للاحتلال وسط قطاع غزة

الإغاثة الطبية بغزة: الوضع الصحي والإنساني في القطاع كارثي للغاية

الإغاثة الطبية بغزة: الوضع الصحي والإنساني في القطاع كارثي للغاية

مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: الخدمات في جنوب غزة مستنزفة وتتجاوز طاقتها

مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: الخدمات في جنوب غزة مستنزفة وتتجاوز طاقتها

&quot;أطباء بلا حدود&quot; تعلّق عملياتها في مدينة غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية المكثفة

"أطباء بلا حدود" تعلّق عملياتها في مدينة غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية المكثفة

منوعات

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

عربي

الأردن يرحب بإعلان جمهورية سان مارينو الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الأردن يرحب بإعلان جمهورية سان مارينو الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الشرع: سوريا لم تعد معزولة ولا مفر من الوحدة

الشرع: سوريا لم تعد معزولة ولا مفر من الوحدة

عبد الله بن زايد يلتقي نتنياهو ويشدد على ضرورة إنهاء حرب غزة

عبد الله بن زايد يلتقي نتنياهو ويشدد على ضرورة إنهاء حرب غزة

العراق يرفض تهديدات نتنياهو

العراق يرفض تهديدات نتنياهو