المتطرفان بن غفير وسموتريتش يهدّدان نتنياهو قُبيل زيارته لترامب

رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن وزير الأمن القومي، المتطرف، إيتمار بن غفير، ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وجّها رسائل تهديد لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو قبيل لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي.وقال بن غفير في تصريحاته: "سيدي رئيس الحكومة ليس لديك تفويض لإنهاء الحرب قبل هزيمة حماس".من جانبه، شدد سموتريتش على أن الحرب لن تتوقف قبل هزيمة (حماس) واستعادة المخطوفين، مؤكداً رفضه القاطع لأيّ دولة فلسطينية "حتى لو كان ذلك صعباً، وله ثمن، ويستغرق وقتاً".