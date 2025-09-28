شؤون فلسطينية

المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تبتز عائلات في غزة بين التعاون مع قواتها أو القتل والتهجير

المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تبتز عائلات في غزة بين التعاون مع قواتها أو القتل والتهجير
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن "إسرائيل تنتهج سياسة ابتزاز خطيرة بحق عائلات في قطاع غزة، عبر وضعها أمام خيارين كارثيين: إما التعاون مع قواتها ومليشياتها أو مواجهة القتل الجماعي والتجويع والتهجير القسري". 

وأوضح المرصد، في بيان له، أنه "تلقى شهادات صادمة تُظهر تعرض عائلات فلسطينية لضغوط مباشرة للتعاون الأمني مع جيش الاحتلال مقابل السماح لها بالبقاء في بعض المناطق أو الحصول على المساعدات الأساسية".

وأضاف أن "فريقه الميداني وثّق مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال فجر اليوم بحق عائلة بكر في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد تسعة أشخاص بينهم نساء وأطفال، وذلك بعد يوم واحد من رفض العائلة طلباً إسرائيلياً بالبقاء في المنطقة وتشكيل مليشيا لصالح الجيش على غرار عصابة "أبو شباب".

كما كشف المرصد عن "تلقيه معلومات من مصادر في عائلتي الديري ودغمش تفيد بتعرضهم لعروض مماثلة من الاحتلال، وحين قوبلت بالرفض كثّف الجيش قصفه لحي الصبرة وتفجير العربات المفخخة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من ستين شخصاً مع وجود آخرين تحت الأنقاض".

وبيّن المرصد أن "جيش الاحتلال صعّد من ابتزازه الفردي إلى ابتزاز جماعي منظم، من خلال محاولات تشكيل عصابات مرتبطة به لتنفيذ مهام غير مشروعة بما في ذلك نشر الفوضى والسرقات".

وأكد أن "محاولات الاحتلال فرض مليشيات محلية تابعة له عبر التهديد بالقتل أو التهجير أو حرمان العائلات من المساعدات الأساسية تشكل جريمة حرب مكتملة الأركان".

وشدد المرصد على أن رفض العائلات الفلسطينية الخضوع لمقايضات الاحتلال لا يسقط عنها حق الحماية، مؤكداً أن استهداف المدنيين أو إجبارهم على النزوح أو تجويعهم يظل جريمة بغض النظر عن موقف الضحايا.

أخبار ذات صلة

&quot;الإحصاء&quot;: انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتج في شهر آب الماضي

"الإحصاء": انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتج في شهر آب الماضي

المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تبتز عائلات في غزة بين التعاون مع قواتها أو القتل والتهجير

المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تبتز عائلات في غزة بين التعاون مع قواتها أو القتل والتهجير

(حماس): لم نتسلم أيّ مقترحات جديدة والمفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال بالدوحة

(حماس): لم نتسلم أيّ مقترحات جديدة والمفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال بالدوحة

الاحتلال يشدّد إجراءاته العسكرية في محافظة رام الله ويعتدي على مواطنين

الاحتلال يشدّد إجراءاته العسكرية في محافظة رام الله ويعتدي على مواطنين

(أونروا): ست عيادات فقط تعمل في غزة من أصل 22 بسبب منع إدخال الأدوية

(أونروا): ست عيادات فقط تعمل في غزة من أصل 22 بسبب منع إدخال الأدوية

&quot;الخارجية&quot; ترحب باعتراف جمهورية سان مارينو بدولة فلسطين

"الخارجية" ترحب باعتراف جمهورية سان مارينو بدولة فلسطين

(إسرائيل اليوم):خطة ترامب تشمل إفراجاً عن 250 أسيراً مؤبداً و1700 آخرين مقابل جميع &quot;المختطفين&quot;

(إسرائيل اليوم):خطة ترامب تشمل إفراجاً عن 250 أسيراً مؤبداً و1700 آخرين مقابل جميع "المختطفين"

وزير الخارجية التركي: لا وجود لخطة توني بلير وإدارة غزةيجب أن تبقى بيد الفلسطينيين

وزير الخارجية التركي: لا وجود لخطة توني بلير وإدارة غزةيجب أن تبقى بيد الفلسطينيين

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

&quot;الإحصاء&quot;: انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتج في شهر آب الماضي

"الإحصاء": انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتج في شهر آب الماضي

الاحتلال يشدّد إجراءاته العسكرية في محافظة رام الله ويعتدي على مواطنين

الاحتلال يشدّد إجراءاته العسكرية في محافظة رام الله ويعتدي على مواطنين

&quot;الخارجية&quot; ترحب باعتراف جمهورية سان مارينو بدولة فلسطين

"الخارجية" ترحب باعتراف جمهورية سان مارينو بدولة فلسطين

الجيش الإسرائيلي يفجّر منزلا لفلسطيني شمال غرب القدس

الجيش الإسرائيلي يفجّر منزلا لفلسطيني شمال غرب القدس

استشهاد الصحفي محمد الداية في غارة للاحتلال وسط قطاع غزة

استشهاد الصحفي محمد الداية في غارة للاحتلال وسط قطاع غزة

الإغاثة الطبية بغزة: الوضع الصحي والإنساني في القطاع كارثي للغاية

الإغاثة الطبية بغزة: الوضع الصحي والإنساني في القطاع كارثي للغاية

مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: الخدمات في جنوب غزة مستنزفة وتتجاوز طاقتها

مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: الخدمات في جنوب غزة مستنزفة وتتجاوز طاقتها

&quot;أطباء بلا حدود&quot; تعلّق عملياتها في مدينة غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية المكثفة

"أطباء بلا حدود" تعلّق عملياتها في مدينة غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية المكثفة

منوعات

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

عربي

الشرع: سوريا لم تعد معزولة ولا مفر من الوحدة

الشرع: سوريا لم تعد معزولة ولا مفر من الوحدة

عبد الله بن زايد يلتقي نتنياهو ويشدد على ضرورة إنهاء حرب غزة

عبد الله بن زايد يلتقي نتنياهو ويشدد على ضرورة إنهاء حرب غزة

العراق يرفض تهديدات نتنياهو

العراق يرفض تهديدات نتنياهو

مصر: مصرع 8 أشخاص وإصابة 35 إثر حريق بمصنع ملابس

مصر: مصرع 8 أشخاص وإصابة 35 إثر حريق بمصنع ملابس