(حماس): لم نتسلم أيّ مقترحات جديدة والمفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال بالدوحة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها لم تتسلم من الوسطاء أي مقترحات جديدة، وذلك تعليقاً على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام.وأوضحت الحركة، في تصريح لها، الإثنين، أن المفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الفاشلة التي وقعت في التاسع من الشهر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة.وجددت (حماس) تأكيدها استعدادها لدراسة أي مقترحات تصلها من الوسطاء بكل إيجابية ومسؤولية، وبما يحفظ الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.